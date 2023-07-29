Задолженность казахстанцев перед банками продолжает расти

С начала года задолженность казахстанцев перед банками выросла на 44,3 млрд тенге, передает LS
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По данным Нацбанка, на 1 июля 2023 года просрочка по банковским займам составила 399,1 млрд тенге. Тогда как 1 января того же года – 354,8 млрд тенге. Таким образом, показатель вырос на 12,5%, или 44,3 млрд тенге.
Лидерами по объему просроченного долга являются жители Алматы – 166,3 млрд тенге (+8,1% в сравнении с началом года), Шымкента – 34,1 млрд тенге (+15,2%), Астаны – 32,4 млрд тенге (+12,5%). А также Карагандинской и Жамбылской областей, по 19,5 млрд тенге (+7,7%) и 14,8 млрд тенге (+22,7%).
При этом меньше всего по кредитам задолжали в Туркестанской – 3,1 млрд тенге (-59,2%) и Павлодарской областях – 3,8 млрд тенге (-61,6%), области Абай – 5,5 млрд тенге (+61,7%).