Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 29 Июля
+28...+27
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 445.68 KZT
  • €1 = 489 KZT
  • 1 RUB = 4.9 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

На сколько дней хватит запасов бензина АИ-92 и АИ-95 в Казахстане

Просмотров:228 Опубликовано: Сегодня, 14:16
На сколько дней хватит запасов бензина АИ-92 и АИ-95 в Казахстане
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
В Министерстве энергетики сообщили о ситуации с бензином марки АИ-92 и АИ-95, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сообщается, что сейчас Атырауский, Павлодарский и Шымкентский НПЗ работают в режиме нормальной эксплуатации и вырабатывают автобензин АИ-92, АИ-95 и при наличии заявок - АИ-98.

"Совокупные запасы объемов на нефтебазах, в пути, НПЗ и импорта премиального автобензина АИ-95 достигают 36,5 тысячи тонн (12-дневная потребность страны) и народного автобензина АИ-92 - 257,1 тысячи тонн (18 дней). Предельная цена автобензина АИ-92 не должна превышать 205 тенге за один литр в связи с государственным регулированием цены", - сообщили в Министерстве энергетики.

По официальным данным, цена на АИ-95 не регулируется государством, следовательно, цены на "пистолете" АЗС могут меняться в зависимости от спроса и предложения на рынке.

"Также Министерством энергетики даны разъяснения о возможности импорта крупным сетям АЗС (QazaqOil, Helios, Sinooil, Газпромнефть, Gasenergy), учитывая период отпусков и повышенного спроса на автобензин Аи-95+. Что касается Павлодарской области, то по крупным сетям АЗС (QazaqOil, Helios, Sinooil, ГазПром, GasEnergy) топливо в свободной реализации, местами могут быть ограничения, связанные с летним периодом отпусков и повышенным потреблением",- сообщили в Минэнерго.

Отмечается, что в Павлодарской области на 28 июля с учетом запасов на нефтебазах и в пути есть 0,8 тысячи тонн АИ-95, или на 8 суток, АИ-92 - 4,1 тысячи тонн, или на 9 суток.

"Объемы поставки автобензина будут постепенно наращиваться с учетом запуска Павлодарского НПЗ после завершения планово-предупредительного ремонта", - отметили в Министерстве энергетики.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика