На сколько дней хватит запасов бензина АИ-92 и АИ-95 в Казахстане

В Министерстве энергетики сообщили о ситуации с бензином марки АИ-92 и АИ-95, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.



Сообщается, что сейчас Атырауский, Павлодарский и Шымкентский НПЗ работают в режиме нормальной эксплуатации и вырабатывают автобензин АИ-92, АИ-95 и при наличии заявок - АИ-98.



"Совокупные запасы объемов на нефтебазах, в пути, НПЗ и импорта премиального автобензина АИ-95 достигают 36,5 тысячи тонн (12-дневная потребность страны) и народного автобензина АИ-92 - 257,1 тысячи тонн (18 дней). Предельная цена автобензина АИ-92 не должна превышать 205 тенге за один литр в связи с государственным регулированием цены", - сообщили в Министерстве энергетики.



По официальным данным, цена на АИ-95 не регулируется государством, следовательно, цены на "пистолете" АЗС могут меняться в зависимости от спроса и предложения на рынке.



"Также Министерством энергетики даны разъяснения о возможности импорта крупным сетям АЗС (QazaqOil, Helios, Sinooil, Газпромнефть, Gasenergy), учитывая период отпусков и повышенного спроса на автобензин Аи-95+. Что касается Павлодарской области, то по крупным сетям АЗС (QazaqOil, Helios, Sinooil, ГазПром, GasEnergy) топливо в свободной реализации, местами могут быть ограничения, связанные с летним периодом отпусков и повышенным потреблением",- сообщили в Минэнерго.



Отмечается, что в Павлодарской области на 28 июля с учетом запасов на нефтебазах и в пути есть 0,8 тысячи тонн АИ-95, или на 8 суток, АИ-92 - 4,1 тысячи тонн, или на 9 суток.



"Объемы поставки автобензина будут постепенно наращиваться с учетом запуска Павлодарского НПЗ после завершения планово-предупредительного ремонта", - отметили в Министерстве энергетики.