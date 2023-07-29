Экс-вице-министр энергетики требует от государства 150 млн тенге

Бывший вице-министр энергетики Анатолий Шкарупа подал апелляционную жалобу в городской суд Астаны и потребовал от государства компенсацию за незаконное лишение свободы, передает Azattyq Rýhy
со ссылкой на «Патриот».
По данным источника, решение суда первой инстанции Шкарупа просил отменить. Он 19 месяцев незаслуженно был под арестом, и еще 7 месяцев - под домашним арестом.
Отмечается, что накануне Анатолий Шкарупа подал апелляционную жалобу – он просил коллегию по уголовным делам городского суда Астаны изменить решение суда и взыскать с государства 150 млн тенге. По его словам, сумма в 10 миллионов тенге не соответствует степени тяжести морального вреда.
«Определяя размер компенсации морального вреда в размере 10 млн тенге, суд первой инстанции исходил из принципов разумности и справедливости, принял к вниманию обстоятельства, связанные с нарушением личных неимущественных и конституционных прав истца, а также меры пресечения, сроки расследования. Доводы истца о заниженной сумме взыскания, изложенные в апелляционной жалобе, коллегией не принимаются, поскольку при определении размера морального вреда, применение аналогии к иным случаям не применимо. Коллегия считает, что обжалуемое решение подлежит оставлению без изменения. Решение Есильского районного суда Астаны от 5 апреля 2023 года оставить без изменения», - говорится в постановлении коллегии по уголовным делам суда Астаны.
Напомним, Анатолия Шкарупу арестовали 18 ноября 2018 года. Вместе с бывшим вице-министром энергетики были арестованы экс-председатель правления АО «Фонд развития жилищно-коммунального хозяйства» Кайсар Байдалы и директор ТОО «ENERCO» Ерлан Набиев. Их подозревали в присвоении и растрате бюджетных средств, выделенных «Фонду развития ЖКХ» на приобретение и установку приборов учета тепла в городе Сарани Карагандинской области. По версии следствия, при отсутствии теплотрассы и центральной котельной в Сарани фондом незаконно были перечислены в компанию «ENERCO» денежные средства свыше 215 млн тенге.
Суд по делу Анатолия Шкарупы начался 15 ноября 2019 года в городе Сарани, где он работал акимом с 2015 по 2017 годы. Прокурор попросил приговорить бывшего вице-министра энергетики РК к 10 годам лишения свободы. В итоге обвиненного в присвоении и растрате 215 млн тенге экс-вице министра освободили в суде. Произошло это 26 января 2021 года.
Анатолий Шкарупа ранее занимал должность вице-министра энергетики РК. Он был назначен на эту должность 9 октября 2018 года вместо ранее занимавшего этот пост Бакытжана Джаксалиева, которого арестовали.
Приговором Казыбекбийского районного суда Караганды от 26 января 2021 года Анатолий Шкарупа был признан невиновным и оправдан. В апреле 2021 года судебная коллегия по уголовным делам Карагандинского областного суда оставила приговор суда первой инстанции без изменения.
На судебном заседании достоверно установлено, что в порядке главы 4 Уголовно-процессуального кодекса за истцом признано право на реабилитацию и возмещение вреда, причиненного незаконными действиями органов, ведущих уголовный процесс. Суд удовлетворил иск частично. Взыскана с министерства финансов РК компенсация морального вреда в размере 10 млн тенге.
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