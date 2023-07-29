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Новые назначения произвел министр обороны Казахстана

Просмотров:63 Опубликовано: Сегодня, 17:15
Новые назначения произвел министр обороны Казахстана
Фото Министерства обороны РК. Коллаж
В Вооруженных силах Казахстана произведены кадровые назначения, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

"Министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков подписал приказы о назначении на должность и продвижении по службе ряда офицеров", - говорится в сообщении на сайте ведомства.









Новые назначения произвел министр обороны Казахстана


Заместитель главнокомандующего Силами воздушной обороны (по тылу) – начальник Главного управления тыла Управления главнокомандующего Силами воздушной обороны полковник Рустем Калыкпаев - назначен начальником вооружения Вооруженных сил Казахстана.

Новые назначения произвел министр обороны Казахстана


Полковник Талгат Сыздыков освобожден от должности начальника Военного института Сил воздушной обороны и назначен заместителем главнокомандующего Силами воздушной обороны (по воспитательной и идеологической работе) – начальником Главного управления воспитательной и идеологической работы Управления главнокомандующего Силами воздушной обороны Вооруженных сил республики.

Новые назначения произвел министр обороны Казахстана


Состоявший в распоряжении главнокомандующего Силами воздушной обороны Вооруженных сил РК полковник Тимур Еспаганбетов назначен начальником Военного института Сил воздушной обороны имени дважды Героя Советского Союза Талгата Бегельдинова.

Новые назначения произвел министр обороны Казахстана


Начальник штаба – заместитель начальника Военного колледжа Министерства обороны имени Шокана Уалиханова полковник Болат Оспанбеков - стал руководителем этого учебного заведения.

25 июля Президент Касым-Жомарт Токаев принял министра обороны. Он заслушал доклад Руслана Жаксылыкова об итогах деятельности за первое полугодие 2023 года.

Президенту была представлена информация о ходе укомплектования вооружением и военной техникой частей постоянной готовности, в том числе в части перехода на мобильные и модульные компоненты отечественного производства. Отдельно было доложено о миротворческой деятельности Вооруженных сил.


Источник: Tengrinews.kz
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