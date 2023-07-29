Новые назначения произвел министр обороны Казахстана

В Вооруженных силах Казахстана произведены кадровые назначения, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны."Министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков подписал приказы о назначении на должность и продвижении по службе ряда офицеров", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Заместитель главнокомандующего Силами воздушной обороны (по тылу) – начальник Главного управления тыла Управления главнокомандующего Силами воздушной обороны полковник Рустем Калыкпаев - назначен начальником вооружения Вооруженных сил Казахстана.Полковник Талгат Сыздыков освобожден от должности начальника Военного института Сил воздушной обороны и назначен заместителем главнокомандующего Силами воздушной обороны (по воспитательной и идеологической работе) – начальником Главного управления воспитательной и идеологической работы Управления главнокомандующего Силами воздушной обороны Вооруженных сил республики.Состоявший в распоряжении главнокомандующего Силами воздушной обороны Вооруженных сил РК полковник Тимур Еспаганбетов назначен начальником Военного института Сил воздушной обороны имени дважды Героя Советского Союза Талгата Бегельдинова.Начальник штаба – заместитель начальника Военного колледжа Министерства обороны имени Шокана Уалиханова полковник Болат Оспанбеков - стал руководителем этого учебного заведения.25 июля Президент Касым-Жомарт Токаев принял министра обороны. Он заслушал доклад Руслана Жаксылыкова об итогах деятельности за первое полугодие 2023 года.Президенту была представлена информация о ходе укомплектования вооружением и военной техникой частей постоянной готовности, в том числе в части перехода на мобильные и модульные компоненты отечественного производства. Отдельно было доложено о миротворческой деятельности Вооруженных сил.