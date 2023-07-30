12 соток земли в собственность могут получить жители шести городов Казахстана

Этим правом могут воспользоваться многодетные семьи и другие категории граждан.



Об этом в ответе на запрос мажилисменов, касающейся поддержки дачных кооперативов, ответил первый заместитель премьер-министра Роман Скляр, сообщает корреспондент inbusiness.kz.



Согласно ответу, на сегодняшний день согласно действующему законодательству земельные участки для размещения садоводческих и дачных товариществ должны предоставляться из земель сельскохозяйственного назначения и запаса в соответствии с утвержденной градостроительной документацией пригородной зоны городов, а также из земель сельских населенных пунктов.



"В настоящее время пригородная зона утверждена по шести городам: Астана, Алматы, Актау, Тараз, Уральск и Петропавловск. Гражданам Казахстана бесплатно в частную собственность для садоводства, а также дачного строительства предоставляется 0,12 гектара из земель сельскохозяйственного назначения, сельских населенных пунктов и запаса. Повторное бесплатное предоставление земельных участков для указанных целей не допускается. Этим правом могут воспользоваться как многодетные семьи, так и другие категории граждан", - пояснил в ответе Роман Скляр.



Напомним, что в июне 2023 года в депутатском запросе мажилисмен Кудайберген Бексултанов отметил, что при поддержке государства дачные общества могли бы внести значительный вклад в продовольственную безопасность страны. Таким образом, по мнению депутата, удалось бы стимулировать самоорганизацию граждан. Мажилисмен предложил вице-премьеру принять ряд мер, среди которых разработать проект по поддержке дачных кооперативов, проведение полной инвентаризации всех земельных участков в дачных массивах. А также рекомендовал проверить использование по целевому назначению земельных участков, внести изменения в действующие законы с целью устранения противоречий между правовыми нормами, касающимися дачных участков. И рассмотреть вопрос оплаты налога, электроэнергии и воды дачниками, как физическим лицам.



"При рассмотрении генеральных планов городов областного значения учесть развитие дачных кооперативов. При решении данных вопросов можно было бы предоставлять земельные участки, расположенные в дачных сообществах, в пользование многодетным семьям, как один из механизмов государственной меры поддержки", - пояснил депутат.



Ранее сообщалось, что горожане объявили войну главам садоводческих обществ в Семее. Люди заявили в прокуратуру на якобы незаконные сборы в общественном объединении "Мурат -1" и Бобровские дачи. В Казахстане могут запретить прописываться в садоводческих товариществах и кооперативах.