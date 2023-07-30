Как много "мефа" и "скорости" в Казахстане и что с этим делает полиция

Появившиеся относительно недавно синтетические наркотики активно завоевывают черный рынок Казахстана, втягивая в наркопреступления и делая зависимыми все больше молодых людей. Как полицейские борются с этой заразой сегодня и какие задачи ставят на будущее, выяснил корреспондент Tengrinews.kz.



О том, что синтетические наркотики сегодня существенно теснят позиции других, можно сделать вывод по следующим цифрам от МВД. Как сообщили в ответе на официальный запрос Tengrinews.kz, с начала года из незаконного оборота изъято 1 килограмм 706 граммов героина. За этот же период правоохранители изъяли 168 килограммов 494 грамма мефедрона и альфа-PVP! Согласно данным МВД, это самая распространенная сегодня в Казахстане "синтетика".



"Мефедрон, или "меф", и альфа-PVP, которую также называют "скоростью", являются синтетическими наркотиками, психостимуляторами. Привыкание, как правило, наступает сразу после первого употребления. Их прием может привести к шизофрении, суицидальным мыслям и попыткам самоубийства. Известны случаи, когда потребители выпрыгивали из окон. Кроме того, употребление этих наркотиков чревато болезнями сердца, вплоть до инфаркта и ишемической болезни, импотенцией у мужчин в любом возрасте и бесплодием у женщин", - рассказала врач-нарколог Рысгуль Балтакаева.





Синтетические наркотики не всегда попадают к нам в страну уже в готовом виде. Нередко из соседних государств в Казахстан завозят их составляющие – прекурсоры, а также оборудование для изготовления, после чего "варят" уже здесь.



"Данные объекты камуфлируются под товары народного потребления и легальные химикаты", - сообщили в МВД.



"В 90-х в Алматы сидели на героине. Сейчас сидят на "синтетике"



За шесть месяцев на территории страны ликвидировано 25 нарколабораторий. Для их дальнейшего выявления спецподразделения полиции собираются оснащать газоанализаторами, а также беспилотниками – в целях мониторинга труднодоступных мест.



Не секрет, что с учетом развития высоких технологий сегодня практически весь наркобизнес перешел в киберпространство. Для торговли создаются телеграмм-боты и целые интернет-магазины. В полиции признают, что их точечная блокировка не решает проблемы в целом, а выявить администраторов таких ресурсов крайне сложно, поскольку они, как правило, находятся за рубежом.



"Для решения этих задач подразделения органов внутренних дел будут оснащаться современным аппаратно-программным оборудованием, которое позволит автоматизировать выявление фактов распространения наркотиков через социальные сети, мессенджеры и другие интернет-ресурсы", - говорится в ответе МВД.



Всего с начала года органы внутренних дел выявили 1 361 наркопреступление. По статистике, больше всего их совершается в крупных городах – Астане, Алматы и Шымкенте. Тем временем за преступления, связанные с оборотом синтетических наркотиков, отбывают наказание более 1200 осужденных. Из них свыше 700 человек осуждены впервые.



"Всего с начала года в места лишения свободы поступило 362 осужденных, их средний срок наказания составляет от 5 до 13 лет лишения свободы. Данная категория лиц имеет право на условно-досрочное освобождение", - сообщили в Комитете уголовно-исполнительной системы.