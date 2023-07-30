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Официальное сообщение Минобороны по транспортировке военной техники в Россию

Просмотров:542 Опубликовано: Вчера, 14:25
Официальное сообщение Минобороны по транспортировке военной техники в Россию
Фото: пресс-служба Министерства обороны РК
Министерство обороны РК опубликовало официальное сообщение касательно распространяемой в социальных сетях информации о транспортировке военной техники в Россию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сведения о, якобы, отправке казахстанской военной техники в Российскую Федерацию не соответствуют действительности. Данная военная техника не имеет отношения к Республике Казахстан, является собственностью третьей страны и в рамках международных договоренностей направлялась для проведения планового ремонта в Россию через территорию Казахстана. Напоминаем, что с 27 августа 2022 года в Казахстане введен и по настоящее время действует запрет на экспорт вооружения и военной техники. В этой связи, просим граждан не реагировать на непроверенные материалы и доверять только официальным источникам.


Источник: inform.kz
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