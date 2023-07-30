Официальное сообщение Минобороны по транспортировке военной техники в Россию

Министерство обороны РК опубликовало официальное сообщение касательно распространяемой в социальных сетях информации о транспортировке военной техники в Россию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.



Сведения о, якобы, отправке казахстанской военной техники в Российскую Федерацию не соответствуют действительности. Данная военная техника не имеет отношения к Республике Казахстан, является собственностью третьей страны и в рамках международных договоренностей направлялась для проведения планового ремонта в Россию через территорию Казахстана. Напоминаем, что с 27 августа 2022 года в Казахстане введен и по настоящее время действует запрет на экспорт вооружения и военной техники. В этой связи, просим граждан не реагировать на непроверенные материалы и доверять только официальным источникам.