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Каждый восьмой казахстанец работает без соцпакета, отпуска и страховки

Просмотров:83 Опубликовано: Сегодня, 07:43
Каждый восьмой казахстанец работает без соцпакета, отпуска и страховки
Иллюстративное фото
Почти половина неформально занятых казахстанцев в 2022 году проживали на юге.

По инфорации Бюро национальной статистики АСПиР РК, доля людей, которые работают без социального пакета, отпуска, страховки и всех остальных трудовых гарантий, в стране уменьшилась с 13,6% до 12,8%. В количественном выражении разница небольшая: в 2021 году таких трудящихся насчитывалось 1,2 млн, а по итогам прошлого года — 1,15 тыс, передает «Голос народа» со ссылкой на finprom.kz.

Почти половина неформально занятых казахстанцев в 2022 году проживали на юге: суммарно 532,3 тыс. человек. Наибольшие показатели были зафиксированы в Алматинской, Туркестанской и Жамбылской областях (более 113 тыс граждан в каждом из регионов).

Меньше всего трудящихся без соцпакета насчитывалось в Мангистауской области: всего 7,8 тыс человек. Одной из возможных причин уменьшения численности неформально занятых в 2022 году может быть общее снижение роли теневой экономики.

Официальная статистика позволяет сделать вывод о том, что неформальная занятость — это уже история не про молодежь, которая только начала работать и согласна первое время трудиться на невыгодных для себя условиях. В 2022 году в общей численности неформально занятых доля казахстанцев в возрасте до 34 лет составляла 37%, остальные — люди среднего и старшего возраста, которых ни много ни мало насчитывалось 725,3 тыс человек.

Судя по анализу, проведенному международной организацией труда, доля работающих на невыгодных для себя условиях, без соблюдения трудового законодательства, напрямую зависит от индекса человеческого развития. Чем более развитую экономику имеет страна, тем меньше там доля таких незащищенных работников.

Минимальные доли неформально занятых показаны в таких экономически развитых странах, как США, Япония, Канада, и в большинстве европейских государств. Ко второй группе, где показатель варьируется в пределах 20–49%, отнесены соседняя Россия, Турция, Бразилия и другие южноамериканские страны. Казахстан причислен к третьей группе наравне с Китаем, Украиной, Беларусью, Индией. Хуже всего ситуация обстоит в бедных африканских государствах, где незащищёнными считаются более 90% работающих.


Источник: golos-naroda.kz
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