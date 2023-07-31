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Продукты с памятками о мошенниках удивили павлодарцев

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 08:25
Продукты с памятками о мошенниках удивили павлодарцев
Фото: polisia.kz
Продукты с памятками о мошенниках появились на полках магазинов в Павлодаре, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Полицейские Павлодарской области договорились с местными товаропроизводителями о размещении на ходовых продуктах инструкции на тему "Как не стать жертвой мошенников".

Павлодарцы оценили креатив полицейских, ведь некоторые сами сталкивались с мошенниками или слышали о таких звонках.

"Купила сегодня булочку. И здесь информация о мошенниках. Прочитала. Правильно сделано, что рекламируют такое, чтобы люди были бдительны. Потому что мошенников очень много, так что, товарищи, будьте бдительны! Когда покупаете, смотрите на информацию. И когда вам звонят, не отвечайте, потому что мошенник на мошеннике сидит", – сказала одна из них.

Памятки с предупреждениями также расклеены в магазинах региона в рамках пилотного проекта "казахстанская сервисная модель полиции". МВД просит казахстанцев быть бдительными. Ни в коем случае не передавайте неизвестным людям личные данные, информацию о своей банковской карте и пароли мобильных приложений.


Источник: tengrinews.kz
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