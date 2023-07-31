Продукты с памятками о мошенниках удивили павлодарцев

Продукты с памятками о мошенниках появились на полках магазинов в Павлодаре, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.



Полицейские Павлодарской области договорились с местными товаропроизводителями о размещении на ходовых продуктах инструкции на тему "Как не стать жертвой мошенников".



Павлодарцы оценили креатив полицейских, ведь некоторые сами сталкивались с мошенниками или слышали о таких звонках.



"Купила сегодня булочку. И здесь информация о мошенниках. Прочитала. Правильно сделано, что рекламируют такое, чтобы люди были бдительны. Потому что мошенников очень много, так что, товарищи, будьте бдительны! Когда покупаете, смотрите на информацию. И когда вам звонят, не отвечайте, потому что мошенник на мошеннике сидит", – сказала одна из них.



Памятки с предупреждениями также расклеены в магазинах региона в рамках пилотного проекта "казахстанская сервисная модель полиции". МВД просит казахстанцев быть бдительными. Ни в коем случае не передавайте неизвестным людям личные данные, информацию о своей банковской карте и пароли мобильных приложений.