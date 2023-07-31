Казахстанский завод договорился с Турцией о строительстве боевых кораблей для флота

Казахстанский завод «Зенит» договорился с управлением военных заводов и верфей (ASFAT) Турции о строительстве боевых кораблей для казахстанского флота, передает корреспондент агентства.



«Соглашение включает в себя проектирование и строительство морских транспортных средств, коммерческих судов и основных боевых кораблей для казахстанского флота», – сообщает турецкое издание Defense Turk.



Соглашение о сотрудничестве было подписано между METEKSAN и Казахстанским центром инженерных исследований и разработок на 16-й Международной выставке оборонной промышленности IDEF-2023.



«Акционерное общество «УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД «ЗЕНИТ» создано в 1941 году на базе эвакуированного из Ленинграда завода «Двигатель». Сейчас в составе АО «НК «Казахстан инжиниринг» входит в структуру предприятий оборонно-промышленного комплекса, основной задачей которого является обеспечение обороноспособности страны за счет выполнения государственных оборонных заказов и выпуска конкурентоспособной продукции специального назначения.



Ранее КазТАГ сообщал, что турецкие беспилотники испытывают в Жамбылской области для дальнейшего вооружения армии.