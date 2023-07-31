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В Казахстане создали петицию с требованием отставки Багдата Мусина

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 13:30
В Казахстане создали петицию с требованием отставки Багдата Мусина
Фото с сайта kaztag.kz
В Казахстане создали петицию с требованием отставки министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдата Мусина, передает корреспондент агентства.

«Считаю, что многие казахстанцы поддержат петицию об отставке Багдата Мусина, так как он не в силах удержать ценообразование на интернет-услуги, а даже наоборот находит способы их поднять», – заявил автор петиции Муратулы Тамирлан.

В заявлении также упоминается, что ранее Багдат Мусин на встрече с президентом Токаевым заявил, что причина слабого интернета в ценообразовании на тарифы, по его словам, «вторая проблема – дешевизна тарифов и то, что наши пользователи постоянно зависают в интернете». После этого казахстанские сотовые операторы подняли цены, и при этом Муратулы Тамирлан отмечает, что качество интернета осталось на прежнем уровне.

В июне АО «Казахтелеком» также повысил цены на архивные тарифы.

«Если сравнивать доходы этих корпорации с 2021 и 2022 годом, то явно видно, что у них доход растет, тут можно сразу пресечь их отговорки касательно нехватки средств на развития цифровизации, включая цены на тарифы. Нет никакого четкого обоснования поднятия цен на тарифы интернет-связи, если только это не является лоббированием интересов», – считает автор.

На 31 июля за отставку проголосовали 4386 человек, против – 198.

Напомним, 11 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития Астаны заявил, что «стабильность интернета и сотовой связи в столице оставляет желать лучшего». По его словам, «это не только приводит к дискомфорту жителей, но и наносит серьезный ущерб экономике города, создает крайне негативное впечатление у гостей столицы». В ответ на это Мусин заявил, что одной из проблем якобы является «дешевизна тарифов». В частности, он убеждал тогда Токаева в том, что «наши пользователи постоянно зависают в интернете, и это несет высокую нагрузку».

Позже КазТАГ сообщал, что после заявления Мусина про «дешевый» интернет в Астане тарифы хотят поднять по всей стране.

25 июля Мусин призвал казахстанцев экономить мобильный трафик и переключаться на Wi-Fi.


Источник: kaztag.kz
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