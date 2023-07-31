Правительство Казахстана собирается создать ТОО по управлению возвращенными активами, передает корреспондент агентства.



«Создать товарищество с ограниченной ответственностью «Компания по управлению возвращенными активами» со стопроцентным участием государства в уставном капитале», – говорите в проекте постановления.



Основные цели ТОО будут управление, обеспечениесохранности, реализация активов, возвращенных в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О возврате государству незаконно приобретенных активов» и другими законами Республики Казахстан, нормативными правовыми актами.



«Уставный капитал товарищества сформировать путем передачи имущества, находящегося на балансе комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан», – говорится в информации.



Заявляется, что проект не потребует выделения финансовых средств из республиканского бюджета.



В правительстве ожидают, что ТОО будет ставить перед собой задачи: принятие в собственность от имени государства возвращенных ему активов, обеспечение сохранности и содержание активов, обращенных в доход государства, распоряжение активами, обеспечение перечисления средств в Специальный государственный фонд от реализации активов.



Согласно приложению, в уставной капитал новой компании, планируют передать республиканское имущество в виде трех системных блоков и трех мониторов.



Напомним, ранее КазТАГ сообщал, что в Казахстане собираются образовать комитет по возврату активов.



12 июля в Казахстане приняты законы «О возврате государству незаконно приобретенных активов» и законы о внесении изменений и дополнений в действующие нормативно-правовые акты.