Казахстанец пытался продать свою почку. Операцию он планировал провести в Кении

Житель Уральска пытался продать свою почку. Он заключили сделку о проведении операции в Республике Кения, сообщает Polisia.kz.



Сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью ДП ЗКО 30 июля совместно с УБОП ДП на транспорте при координации департамента по борьбе с организованной преступностью МВД была пресечена попытка продажи человеческих органов. Установлено, что гражданин А., 1990 года рождения, в связи с тяжелым материальным положением планировал продать свою почку. Данный гражданин женат, работает вахтовым методом.



В мае гражданин А. разместил объявление на международном интернет сайте о продаже своей почки для трансплантации за денежное вознаграждение. Далее через Telegram-канал с ним на связь вышли сотрудники сайта, где обсудили предмет сделки (20 тысяч долларов США) и дальнейшее оформление документов для производства операции в Республике Кения.



В течение двух месяцев гражданин А. сдавал анализы в медицинские центры города Уральска. Результаты анализов перенаправил сотрудникам сайта через Telegram-канал, которые в свою очередь отправили ему 250 долларов США на его банковский счет для покупки авиабилетов и электронную визу в Республику Кения.



- Сотрудниками полиции пресечена попытка вылета гражданина А. из международного аэропорта города Алматы за рубеж. Для проведения дальнейших следственных действий гражданин был доставлен в Уральск, где ему избрана мера пресечения – подписка о невыезде. По данному факту в соответствии с ч. 1 ст. 116 УК РК “Принудительное изъятие или незаконное изъятие органов и тканей человека” проводится досудебное расследование, - сообщили в полиции