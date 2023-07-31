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Казахстанец пытался продать свою почку. Операцию он планировал провести в Кении

Просмотров:384 Опубликовано: Сегодня, 17:41
Казахстанец пытался продать свою почку. Операцию он планировал провести в Кении
Polisia.kz.
Житель Уральска пытался продать свою почку. Он заключили сделку о проведении операции в Республике Кения, сообщает Polisia.kz.

Сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью ДП ЗКО 30 июля совместно с УБОП ДП на транспорте при координации департамента по борьбе с организованной преступностью МВД была пресечена попытка продажи человеческих органов. Установлено, что гражданин А., 1990 года рождения, в связи с тяжелым материальным положением планировал продать свою почку. Данный гражданин женат, работает вахтовым методом.

В мае гражданин А. разместил объявление на международном интернет сайте о продаже своей почки для трансплантации за денежное вознаграждение. Далее через Telegram-канал с ним на связь вышли сотрудники сайта, где обсудили предмет сделки (20 тысяч долларов США) и дальнейшее оформление документов для производства операции в Республике Кения.

В течение двух месяцев гражданин А. сдавал анализы в медицинские центры города Уральска. Результаты анализов перенаправил сотрудникам сайта через Telegram-канал, которые в свою очередь отправили ему 250 долларов США на его банковский счет для покупки авиабилетов и электронную визу в Республику Кения.

- Сотрудниками полиции пресечена попытка вылета гражданина А. из международного аэропорта города Алматы за рубеж. Для проведения дальнейших следственных действий гражданин был доставлен в Уральск, где ему избрана мера пресечения – подписка о невыезде. По данному факту в соответствии с ч. 1 ст. 116 УК РК “Принудительное изъятие или незаконное изъятие органов и тканей человека” проводится досудебное расследование, - сообщили в полиции


Источник: astanatv.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • arelav_74
 Карусель (Посетители) Сегодня, 19:47
Народ довели до того,что люди добровольно свои органы продают,так еще и досудебную начали,браво такому правительству!!!!Аплодируем стоя и не переставая!!!Сергеки,налоги,цены на электричество,воду,отопление ,интернет,штрафы,цены на ГСМ и продукты,сами душат народ,никак не нажрутся за счет народа.Воровали бы меньше,продали бы незначительную часть имущества,так мы бы жили не хуже,чем в дубаях
 
 

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