Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 31 Июля
+27...+24
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 446.07 KZT
  • €1 = 492.1 KZT
  • 1 RUB = 4.88 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Двигатели самолетов Air Astana отзывает компания производитель из-за возможных дефектов

Просмотров:308 Опубликовано: Сегодня, 19:08
Двигатели самолетов Air Astana отзывает компания производитель из-за возможных дефектов
Фото с сайта kaztag.kz
Двигатели самолетов авиакомпании Air Astana отзывает компания производитель из-за возможных дефектов, передает корреспондент агентства.

«Американская двигателестроительная компания Pratt & Whitney (P&W) объявила, что почти треть произведенных новейших редукторных двигателей модели PW1100G-JM могут содержать дефектные диски первой и второй ступени турбины высокого давления и, следовательно, требуют ускоренного демонтажа и проверки», – сообщает авиационный портал Ato.ru.

По оценке, в течение года компаниям нужно будет вернуть производителю не менее 1200 двигателей для проверки и их частичной разборки. Двигатели PW1100G-JM устанавливаются на семейство ремоторизованных самолетов Airbus A320neo.

По информации общественного деятеля Дениса Кривошеева, NEO были приобретены главой Air Astana Питером Фостером в комплектации с двигателями Pratt & Whitney. У компании Air Astana и Fly Arystan летают только 38 самолетов из 43. Пять лайнеров – четыре Airbus 320 и один Embraer Е2 уже несколько месяцев простаивают.

Сам Фостер подтверждал, что четыре самолета имеют проблему с двигателями.

Авиационный эксперт Абул Кекилбаев считает, что ситуация несомненно скажется на регулярности полетов авиакомпанией Air Astana.

«Проблема в том, что резервных двигателей тоже не так много на рынке. В отчета авиакомпании за 2022 было отмечено, что снижение технической надежности двигателей нового поколения сказалось на пунктуальности», – прокомментировал ситуацию эксперт.

Денис Кривошеев также привел ответ фонда «Самрук-Казына» в 2019 году касательно проблемных двигателей PW1100.

«На самолете Airbus Neo с ранними модификациями двигателей PW1100 происходили серии снятий двигателей. Для каждого конкретного случая снятия двигателей ранней серии, испытанных компанией «ЭйрАстана», производитель «P&W» предоставил запасные двигатели на время выполнения по техническому обслуживанию и модернизации на специальных объектах», – говорится в сообщении фонда.

Из этого следует вывод, что самолеты были испытаны в тестовом режиме на реальных пассажирах. По итогам 2022 года группа авиакомпаний AirAstana осуществила более 70% внутренних пассажирских перевозок.

«Из-за проблем с цепочками поставок в масштабах всей отрасли отзыв двигателей привел к увеличению времени оборота в технических центрах. Примерно 10% парка с данным типом двигателей сейчас выведены из эксплуатации в ожидании замены двигателя», – добавил эксперт Абул Кекилбаев.


Источник: kaztag.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Ingul (Посетители) Сегодня, 20:04
Это называется "прилетели".
Дай Бог чтобы обошлось без аварий.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика