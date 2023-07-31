Двигатели самолетов Air Astana отзывает компания производитель из-за возможных дефектов

Двигатели самолетов авиакомпании Air Astana отзывает компания производитель из-за возможных дефектов, передает корреспондент агентства.



«Американская двигателестроительная компания Pratt & Whitney (P&W) объявила, что почти треть произведенных новейших редукторных двигателей модели PW1100G-JM могут содержать дефектные диски первой и второй ступени турбины высокого давления и, следовательно, требуют ускоренного демонтажа и проверки», – сообщает авиационный портал Ato.ru.



По оценке, в течение года компаниям нужно будет вернуть производителю не менее 1200 двигателей для проверки и их частичной разборки. Двигатели PW1100G-JM устанавливаются на семейство ремоторизованных самолетов Airbus A320neo.



По информации общественного деятеля Дениса Кривошеева, NEO были приобретены главой Air Astana Питером Фостером в комплектации с двигателями Pratt & Whitney. У компании Air Astana и Fly Arystan летают только 38 самолетов из 43. Пять лайнеров – четыре Airbus 320 и один Embraer Е2 уже несколько месяцев простаивают.



Сам Фостер подтверждал, что четыре самолета имеют проблему с двигателями.



Авиационный эксперт Абул Кекилбаев считает, что ситуация несомненно скажется на регулярности полетов авиакомпанией Air Astana.



«Проблема в том, что резервных двигателей тоже не так много на рынке. В отчета авиакомпании за 2022 было отмечено, что снижение технической надежности двигателей нового поколения сказалось на пунктуальности», – прокомментировал ситуацию эксперт.



Денис Кривошеев также привел ответ фонда «Самрук-Казына» в 2019 году касательно проблемных двигателей PW1100.



«На самолете Airbus Neo с ранними модификациями двигателей PW1100 происходили серии снятий двигателей. Для каждого конкретного случая снятия двигателей ранней серии, испытанных компанией «ЭйрАстана», производитель «P&W» предоставил запасные двигатели на время выполнения по техническому обслуживанию и модернизации на специальных объектах», – говорится в сообщении фонда.



Из этого следует вывод, что самолеты были испытаны в тестовом режиме на реальных пассажирах. По итогам 2022 года группа авиакомпаний AirAstana осуществила более 70% внутренних пассажирских перевозок.



«Из-за проблем с цепочками поставок в масштабах всей отрасли отзыв двигателей привел к увеличению времени оборота в технических центрах. Примерно 10% парка с данным типом двигателей сейчас выведены из эксплуатации в ожидании замены двигателя», – добавил эксперт Абул Кекилбаев.