1 скончался, 6 в реанимации: массовое отравление детей произошло в Карагандинской области

12 детей госпитализированы с отравлением из спеццентра в Карагандинской области. Один ребенок скончался в медучреждении, еще шесть помещены в реанимацию, передает корреспондент Tengrinews.kz. Информацию об отравлении детей подтвердили в пресс-службе акимата региона.



Массовое отравление зарегистрировано в Центре оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области. 30 июля двое детей почувствовали недомогание. У них была рвота и жидкий стул.



Спустя сутки аналогичные жалобы зафиксированы еще у 10 детей в этом учреждении. Они также госпитализированы в медучреждение. Несмотря на все усилия врачей, спасти одного ребенка не удалось. На сегодняшний день шестеро детей находятся в реанимации. Остальные - под наблюдением врачей.



Больницу посетил аким области Ермаганбет Булекпаев. Он провел оперативное совещание с руководством управления здравоохранения и лечащими врачами. Создана специальная комиссия для выяснения причин произошедшего.



По официальным данным, по этому факту возбуждено уголовное дело. Оно передано в Управление специальных прокуроров Карагандинской области. Исполняющая обязанности директора учреждения отстранена от занимаемой должности.



Напомним, ранее сообщалось, что в Караганде двое детей отравились хлорированной водой в детском саду. Один из малышей провел в больнице 7 дней. Родители детей требуют наказать персонал дошкольного учреждения.