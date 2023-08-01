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1 скончался, 6 в реанимации: массовое отравление детей произошло в Карагандинской области

Просмотров:191 Опубликовано: Сегодня, 09:45
1 скончался, 6 в реанимации: массовое отравление детей произошло в Карагандинской области
Фото: elements.envato.com
12 детей госпитализированы с отравлением из спеццентра в Карагандинской области. Один ребенок скончался в медучреждении, еще шесть помещены в реанимацию, передает корреспондент Tengrinews.kz. Информацию об отравлении детей подтвердили в пресс-службе акимата региона.

Массовое отравление зарегистрировано в Центре оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области. 30 июля двое детей почувствовали недомогание. У них была рвота и жидкий стул.

Спустя сутки аналогичные жалобы зафиксированы еще у 10 детей в этом учреждении. Они также госпитализированы в медучреждение. Несмотря на все усилия врачей, спасти одного ребенка не удалось. На сегодняшний день шестеро детей находятся в реанимации. Остальные - под наблюдением врачей.

Больницу посетил аким области Ермаганбет Булекпаев. Он провел оперативное совещание с руководством управления здравоохранения и лечащими врачами. Создана специальная комиссия для выяснения причин произошедшего.

По официальным данным, по этому факту возбуждено уголовное дело. Оно передано в Управление специальных прокуроров Карагандинской области. Исполняющая обязанности директора учреждения отстранена от занимаемой должности.

Напомним, ранее сообщалось, что в Караганде двое детей отравились хлорированной водой в детском саду. Один из малышей провел в больнице 7 дней. Родители детей требуют наказать персонал дошкольного учреждения.


Источник: Tengrinews.kz
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