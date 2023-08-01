"К пищевому отравлению это отношения не имеет". Эксперты ищут причину трагедии с детьми в Карагандинской области

Вице-министр здравоохранения - главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова прокомментировала массовое отравление детей в Караганде, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Как известно, в Карагандинской области 12 детей были госпитализированы с отравлением из спеццентра. Один ребенок скончался в медучреждении, еще шесть помещены в реанимацию.



"У этих 12 детей на сегодня диагноз "отравление неясного генеза", пока непонятна причина отравления. Очень мало времени прошло. Из 12 детей один ребенок, к сожалению, скончался, шесть детей находятся в реанимации. У пятерых детей состояние средней тяжести. Это все мальчики подросткового возраста. Чтобы определить причину, нужно время. Первые дети поступили в конце дня 30-го, остальные стали поступать вчера, 31-го. Предварительно было подозрение на пищевое отравление, но первое расследование показало, что к пищевому отравлению это отношения не имеет", - сообщила главный санитарный врач Айжан Есмагамбетова.



Она также сообщила, что, учитывая ситуацию, тяжесть состояния детей, 1 августа министр здравоохранения выехала в Карагандинскую область.



Ранее сообщалось, что 12 детей госпитализированы с отравлением из спеццентра в Карагандинской области. Один ребенок скончался в медучреждении, еще шесть помещены в реанимацию.