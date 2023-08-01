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"Сейчас никаких штрафов не будет" - министр о мобильных переводах

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 12:10
"Сейчас никаких штрафов не будет" - министр о мобильных переводах
Фото из открытых источников
Заместитель премьер-министра - министр финансов Ерулан Жамаубаев прояснил ситуацию по ограничению мобильных переводов в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как известно, с марта 2022 года закон "О платежах и переводах" дополнили понятием "мобильный платеж", под которым понимается безналичный платеж, принимаемый через мобильное приложение или POS-терминал банков второго уровня с применением QR-кода.

"Для меня странно, что вопрос по мобильным переводам периодически поднимается, закон принят уже. Мобильные переводы мы делим на отправителей и получателей. Если это переводы среди родственников среди физлиц, то они налогом не облагаются.

А если они используются предпринимателями, то должны быть налоги. Если физлицо занимается предпринимательской деятельностью, то у него должен быть отдельный счет для этих мобильных переводов. Чтобы отличать, какие переводы для личных целей, а какие - для предпринимательства", - сказал Жамаубаев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах заседания правительства.

По его словам, Комитет государственных доходов начнет собирать информацию о переводах в 2025 году.

"Мы говорим предпринимателям, чтобы они привыкали, открывали два счета. Кто этим воспользовался, к ним вопросов не будет. По тем, кто еще не перешел по прошествии времени к 2025 году, будут вопросы, почему не открывали.

Сейчас никаких штрафов не будет, но закон гласит, что каждый предприниматель должен платить налоги. КГД будет собирать информацию. На начальном этапе по госслужащим, потом к предпринимателям. В 2025 году такой вопрос возникнет, когда мы увидим данные. И тем, кто налоги не платил, выставим штрафные санкции", - добавил он.

Журналисты спросили о проверке предпринимателей, торгующих на базарах и в овощных лавках, будут ли их проверять, каким способом они принимают оплату.

"Я проведу совещание с КГД, сделаю предупреждение, чтобы провели профилактику. Многие предприниматели не понимают важность вопроса. Они не понимают важности. У нас столько работников нет, чтобы ходить проверять", - заключил он.


Источник: Tengrinews.kz
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