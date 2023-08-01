Ни одна компания в Казахстане не перешла на четырехдневную неделю

С июля 2023 года в трудовом кодексе появилось понятие «четырехдневная рабочая неделя». Спустя месяц после нововведения, сервис по поиску работы hh.kz провел опрос работодателей и узнал, как компании отреагировали на перемены, передает ИА «NewTimes.kz». В опросе приняли участие 83 казахстанские компании.



По результатам опроса, никто из компаний не перешел на четырехдневку. 69% даже не рассматривают такую возможность. 3% видят подобную перспективу, но точно не в ближайшее время.



Большинству компаний осуществить переход не дает специфика работы. У кого-то это: бесперебойное производство, техническая поддержка клиентов 24/7, а также предоставление услуг первой необходимости. Кроме того, есть опасения, что из-за сокращения рабочего времени будут сокращены объемы работ, что приведет к уменьшению прибыли, а это, в свою очередь, к уменьшению зарплаты.



Как прочие причины работодатели указывали: неудобство ведения учета рабочего времени и отсутствие спроса у сотрудников на удаленную работу.



Те работодатели, кто в будущем рассматривает переход на четырехдневную неделю, готовы предложить такую возможность только для сотрудников, работающих по сменному графику.



В 2014 году международная организация труда предложила всем странам ввести норму четырехдневной рабочей недели. Не всем она подошла. В Казахстане данная инициатива вступила в силу с 1 июля 2023 года.