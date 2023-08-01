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"Медсестра ушла из жизни". Видео с жестоким обращением в доме ребенка ВКО объяснила детский омбудсмен

Просмотров:198 Опубликовано: Сегодня, 15:28
"Медсестра ушла из жизни". Видео с жестоким обращением в доме ребенка ВКО объяснила детский омбудсмен
Кадр из видео
Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева прокомментировала распространившиеся в соцсетях видео, на которых медсестра бьет маленьких детей в специализированном доме ребенка в Восточно-Казахстанской области, передает Tengrinews.kz.

В социальных сетях распространилось два видео, на которых женщина жестоко обращается с маленькими детьми. Она бьет их, толкает, волочит по полу за руку и игнорирует их плач. Авторы постов заявили, что действия произошли в специализированном доме ребенка в Восточно-Казахстанской области.

Как пояснила Динара Закиева, видео, распространившиеся сейчас, записали в 2019 году.

"В том же году по данному факту было зарегистрировано уголовное дело. Кроме того, медсестра была уволена по отрицательным мотивам. Медсестра ушла из жизни", - сообщила Закиева.



Источник: Tengrinews.kz
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