Мужчина погиб после прыжка с парашютом в Астане

Департамент полиции Астаны сообщил корреспонденту Tengritravel.kz об инциденте, произошедшем в парашютном клубе Астаны Sky Dive Astana.



58-летний мужчина скончался от тяжелых травм после прыжка с парашютом. Пострадавший был доставлен в реанимационное отделение многопрофильной больницы, однако врачи не успели его спасти.



"31 июля в дежурную часть УП района Алматы поступила информация из многопрофильной городской больницы о том, что в реанимационном отделении скончался пациент.



Установлено, что 58-летний мужчина был доставлен бригадой скорой помощи из парашютного клуба, расположенного по трассе Астана - Кокшетау, в реанимационное отделение больницы с тяжелыми травмами", - сообщили корреспонденту Tengritravel.kz.



По данному факту начато досудебное расследование, назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы, добавили правоохранители. Иные данные на основании статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежат.