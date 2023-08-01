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Мужчина погиб после прыжка с парашютом в Астане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 16:36
Мужчина погиб после прыжка с парашютом в Астане
Фото из открытых источников
Департамент полиции Астаны сообщил корреспонденту Tengritravel.kz об инциденте, произошедшем в парашютном клубе Астаны Sky Dive Astana.

58-летний мужчина скончался от тяжелых травм после прыжка с парашютом. Пострадавший был доставлен в реанимационное отделение многопрофильной больницы, однако врачи не успели его спасти.

"31 июля в дежурную часть УП района Алматы поступила информация из многопрофильной городской больницы о том, что в реанимационном отделении скончался пациент.

Установлено, что 58-летний мужчина был доставлен бригадой скорой помощи из парашютного клуба, расположенного по трассе Астана - Кокшетау, в реанимационное отделение больницы с тяжелыми травмами", - сообщили корреспонденту Tengritravel.kz.

По данному факту начато досудебное расследование, назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы, добавили правоохранители. Иные данные на основании статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежат.


Источник: Tengrinews.kz
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