Люди выпрыгивают из окон, чтобы спастись от огня в многоэтажке Алматы

Пожар в алматинской многоэтажке попал на видео. На кадрах видно, что некоторые жители выпрыгивают из окон горящего здания. Кто-то бросает вниз детей, их ловят внизу с помощью ковра, сообщает Zakon.kz.Как рассказали в пресс-службе ДЧС города Алматы, в 17:10 силы и средства ДЧС были направлены по повышенному рангу в Алатауский район, мкр. Аккент, д. 54.Горит квартира на пятом этаже 16-этажного дома.В ДЧС уточнили, что горят электрические кабели шахте лифта на уровне 5-го и 6-го этажей."Как будто много людей еще не вышло, но дым еще идет", - сообщает очевидец."Силами ДЧС предварительно по лестничному маршу эвакуировано более 250 человек, посредством трехколенной лестницы и трех автолестниц спасено 40 человек. Тушение продолжается". Пресс-служба ДЧС города АлматыНа месте задействованы силы и средства ДЧС 50 человек личного состава и 14 техники.