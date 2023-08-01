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Люди выпрыгивают из окон, чтобы спастись от огня в многоэтажке Алматы

Просмотров:696 Опубликовано: Вчера, 18:24
Люди выпрыгивают из окон, чтобы спастись от огня в многоэтажке Алматы
Фото: Zakon.kz
Пожар в алматинской многоэтажке попал на видео. На кадрах видно, что некоторые жители выпрыгивают из окон горящего здания. Кто-то бросает вниз детей, их ловят внизу с помощью ковра, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДЧС города Алматы, в 17:10 силы и средства ДЧС были направлены по повышенному рангу в Алатауский район, мкр. Аккент, д. 54.

Горит квартира на пятом этаже 16-этажного дома.


В ДЧС уточнили, что горят электрические кабели шахте лифта на уровне 5-го и 6-го этажей.

"Как будто много людей еще не вышло, но дым еще идет", - сообщает очевидец.

"Силами ДЧС предварительно по лестничному маршу эвакуировано более 250 человек, посредством трехколенной лестницы и трех автолестниц спасено 40 человек. Тушение продолжается". Пресс-служба ДЧС города Алматы

На месте задействованы силы и средства ДЧС 50 человек личного состава и 14 техники.





Источник: zakon.kz
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