Назарбаева обсуждала с друзьями, кому оторвет голову, став президентом – экс-глава КНБ

Астана. 1 августа. КазТАГ – Дочь Нурсултана Назарбаева – экс-спикер сената Дарига Назарбаева незадолго до январских событий обсуждала с друзьями, кому оторвет голову, став президентом Казахстана, сообщил бывший председатель комитета национальной безопасности (КНБ) Амангельды Шабдарбаев.



«Они убеждали Даригу: «Ты будешь (президентом – КазТАГ)» и она сама в это поверила. Она верила в это (в то, что станет президентом – КазТАГ) до последнего времени. Но сам Нурсултан Абишевич (Назарбаев – КазТАГ) сам никогда бы не назначил ее президентом, а почему он убеждал ее в обратном? Он с ней играл. Это была политическая игра. Возможно, в их семье остались секреты со времен Рахата (Алиева, бывшего мужа Назарбаевой – КазТАГ), и он мог этого бояться и до последнего момента он (Назарбаев – КазТАГ) ее убеждал в том, что она будет президентом», - рассказал Шабдарбаев в интервью Yutube-каналу Abay Live.



Он рассказал, что перед январскими событиями встречался с экс-главой КНБ Каримом Масимовым.



«И он (Масимов – КазТАГ) мне много чего сказал. Он даже рассказал о том, как будут развиваться события. Он рассказал то, о чем сейчас, возможно, знает только президент (Касым-Жомарт Токаев – КазТАГ). Не перед Кантаром, а за год до этого Дариге сказали: «Ты будешь (президентом – КазТАГ)». Дарига согласилась, а Карим Масимов подтвердил, что является свидетелем. Дарига на радостях пригласила Балиеву (Загипу, экс-главу Центральной избирательной комиссии – КазТАГ) и всех других друзей – завтра она собирается стать президентом. Кариму Масимову Нурсултан Абишевич поручил записать, все, что они будут делать. И они с планами «завтра я стану президентом» начали обсуждать, кому оторвут голову, с кем как поступят. На следующий день, увидев все это, Нурсултан Абишевич сказал дочери: «Как ты с таким видом собираешься быть президентом?», после чего ее убрали из сената. Ее некоторое время нигде не было, и лишь позже ее сделали депутатом и вновь приблизили. Однако он (Назарбаев – КазТАГ) не стал бы ее назначать. Сами подумайте, как она будет президентом?» - сказал Шабдарбаев.