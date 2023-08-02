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Новый список праздников утвердили в Казахстане

Просмотров:252 Опубликовано: Сегодня, 09:12
Новый список праздников утвердили в Казахстане
Фото: из архива Tengrinews.kz
Правительство постановлением от 27 июля в новой редакции утвердило "Перечень праздничных дат", передает Tengrinews.kz.

"Внести в постановление правительства Республики Казахстан от 31 октября 2017 года №689 "Об утверждении перечня праздничных дат в Республике Казахстан" следующее изменение: перечень праздничных дат в Республике Казахстан, утвержденный указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению", - говорится в постановлении правительства.

Согласно приложению, в новом перечне 19 праздничных дат:

1. День вывода ограниченного контингента советских войск из Демократической Республики Афганистан – 15 февраля;

2. День благодарности – 1 марта;

3. День матерей – второе воскресенье мая;

4. День памяти жертв политических репрессий и голода – 31 мая;

5. День государственных символов Республики Казахстан – 4 июня;

6. День отцов – третье воскресенье июня;

7. Национальный день домбры – первое воскресенье июля;

8. День Абая – 10 августа;

9. День спорта – третье воскресенье августа;

10. День закрытия Семипалатинского испытательного ядерного полигона – 29 августа;

11. День знаний – 1 сентября;

12. День семьи – второе воскресенье сентября;

13. День языков народа Казахстана – 5 сентября;

14. День труда – последнее воскресенье сентября;

15. День пожилых людей – 1 октября;

16. День хлеба – 16 октября;

17. День энергосбережения – 11 ноября;

18. День национальной валюты – тенге – 15 ноября;

19. День Первого Президента Республики Казахстан – 1 декабря.


Источник: Tengrinews.kz
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