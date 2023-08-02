Новый список праздников утвердили в Казахстане

Правительство постановлением от 27 июля в новой редакции утвердило "Перечень праздничных дат", передает Tengrinews.kz.



"Внести в постановление правительства Республики Казахстан от 31 октября 2017 года №689 "Об утверждении перечня праздничных дат в Республике Казахстан" следующее изменение: перечень праздничных дат в Республике Казахстан, утвержденный указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению", - говорится в постановлении правительства.



Согласно приложению, в новом перечне 19 праздничных дат:



1. День вывода ограниченного контингента советских войск из Демократической Республики Афганистан – 15 февраля;



2. День благодарности – 1 марта;



3. День матерей – второе воскресенье мая;



4. День памяти жертв политических репрессий и голода – 31 мая;



5. День государственных символов Республики Казахстан – 4 июня;



6. День отцов – третье воскресенье июня;



7. Национальный день домбры – первое воскресенье июля;



8. День Абая – 10 августа;



9. День спорта – третье воскресенье августа;



10. День закрытия Семипалатинского испытательного ядерного полигона – 29 августа;



11. День знаний – 1 сентября;



12. День семьи – второе воскресенье сентября;



13. День языков народа Казахстана – 5 сентября;



14. День труда – последнее воскресенье сентября;



15. День пожилых людей – 1 октября;



16. День хлеба – 16 октября;



17. День энергосбережения – 11 ноября;



18. День национальной валюты – тенге – 15 ноября;



19. День Первого Президента Республики Казахстан – 1 декабря.