"Дезраствор перепутали с чаем" - родители выдвинули версию отравления в Караганде

Родители выдвигают свои версии массового отравления в спецучреждении в Караганде, связанные с нарушениями со стороны воспитателей, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на КТК.



У всех госпитализированных из карагандинского специнтерната детей одинаковые симптомы: температура, рвота, диарея. Пока у Минздрава отсутствует точная версия случившегося, родители, которых 1 августа не пустили в учреждение, выдвигают свои версии. По их словам, к детям было не самое чуткое отношение. Среди пациентов есть и полные сироты.



"Они дезраствор перепутали с чаем. А дети же выпили, они пить хотели. И все попали туда. Я хочу выяснить. У них всегда вода из крана. Я не могла добиться этого. У них денег нет", - отметила одна из родительниц.



"Сняла обувь, прошла. И увидела, что дети в круг сидят, в колясках, руки завязанные, и просто тупо сидят и смотрят этот телевизор. Там реально не смотрят за детьми", - рассказала другая мама.



Чиновники халатное отношение к детям в центре полностью отрицают. Они рассказывают о регулярных проверках, о 115 камерах, которые там работают, и о том, что даже в период отпусков находят замену каждому специалисту.



1 августа стало известно о госпитализации 12 детей с отравлением. Все они являются воспитанниками областного центра оказания специальных социальных услуг для детей с инвалидностью. Один ребенок скончался в больнице, еще шестеро детей находятся в тяжелом состоянии.



Как сообщили ранее в Генеральной прокуратуре, начато досудебное расследование по части 2 статьи 304 Уголовного кодекса ("Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов, повлекшее тяжкие последствия"). Уголовное дело принято в производство специальными прокурорами прокуратуры Карагандинской области.



Министр здравоохранения Ажар Гиният, посетившая больницу, где лежат дети, сообщила, что их состояние к пищевому отравлению отношения не имеет.