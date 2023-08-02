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"Дезраствор перепутали с чаем" - родители выдвинули версию отравления в Караганде

Просмотров:152 Опубликовано: Сегодня, 10:19
"Дезраствор перепутали с чаем" - родители выдвинули версию отравления в Караганде
Фото: instagram.com/pmsu_deti
Родители выдвигают свои версии массового отравления в спецучреждении в Караганде, связанные с нарушениями со стороны воспитателей, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на КТК.

У всех госпитализированных из карагандинского специнтерната детей одинаковые симптомы: температура, рвота, диарея. Пока у Минздрава отсутствует точная версия случившегося, родители, которых 1 августа не пустили в учреждение, выдвигают свои версии. По их словам, к детям было не самое чуткое отношение. Среди пациентов есть и полные сироты.

"Они дезраствор перепутали с чаем. А дети же выпили, они пить хотели. И все попали туда. Я хочу выяснить. У них всегда вода из крана. Я не могла добиться этого. У них денег нет", - отметила одна из родительниц.

"Сняла обувь, прошла. И увидела, что дети в круг сидят, в колясках, руки завязанные, и просто тупо сидят и смотрят этот телевизор. Там реально не смотрят за детьми", - рассказала другая мама.

Чиновники халатное отношение к детям в центре полностью отрицают. Они рассказывают о регулярных проверках, о 115 камерах, которые там работают, и о том, что даже в период отпусков находят замену каждому специалисту.

1 августа стало известно о госпитализации 12 детей с отравлением. Все они являются воспитанниками областного центра оказания специальных социальных услуг для детей с инвалидностью. Один ребенок скончался в больнице, еще шестеро детей находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщили ранее в Генеральной прокуратуре, начато досудебное расследование по части 2 статьи 304 Уголовного кодекса ("Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов, повлекшее тяжкие последствия"). Уголовное дело принято в производство специальными прокурорами прокуратуры Карагандинской области.

Министр здравоохранения Ажар Гиният, посетившая больницу, где лежат дети, сообщила, что их состояние к пищевому отравлению отношения не имеет.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Placida (Посетители) Сегодня, 10:40
Дикая история. Выздоровления деткам и соболезнования родным погибшего ребенка. Но, ведь это тот самый показатель уровня профессионализма, ответственности. И качества медицины. До сих пор не выяснить причину? Не верю. Либо нет врачей и диагностов, либо попытка что-то скрыть.
 
 

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