Масимов с экс-замами и его брат с рядом бывших глав ДКНБ будут этапированы в ВКО – источник

Астана. 2 августа. КазТАГ – Экс-председатель комитета национальной безопасности (КНБ) Карим Масимов и ряд других бывших руководителей КНБ и департаментов КНБ, а также брат экс-главы ведомства – бывший начальник департамента полиции (ДП) Павлодарской области Нурлан Масимов будут этапированы в Восточно-Казахстанскую область, сообщает информированный источник.



«Бывшие начальники ДКНБ: по Алматинской области – Сабит Курманаев, Кызылординской области – Аслан Рахимов, по Алматы – Нурлан Мажилов, а также бывший начальник ДП Павлодарской области Нурлан Масимов будут этапированы в Усть-Каменогорск. Экс-председатель КНБ Карим Масимов и его бывшие заместители Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин тоже будут этапированы в Усть-Каменогорск, в исправительную колонию общего режима», - сообщил редакции КазТАГ в среду источник, знакомый с ситуацией.



КазТАГ уже обратился в правоохранительные органы с запросами касательно описанной ситуации.



Напомним, указанные экс-начальники ДКНБ Алматы и двух областей были осуждены после того, как бросили вверенные им стратегические объекты в ходе январских событий 2022 года. Карим Масимов и его бывшие замы получили сроки как непосредственные заговорщики, организовавшие январские события. Нурлан Масимов был осужден за коррупцию на посту главы полиции Павлодарской области.