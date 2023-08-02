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Масимов с экс-замами и его брат с рядом бывших глав ДКНБ будут этапированы в ВКО – источник

Просмотров:377 Опубликовано: Сегодня, 11:32
Масимов с экс-замами и его брат с рядом бывших глав ДКНБ будут этапированы в ВКО – источник
Фото из открытых источников
Астана. 2 августа. КазТАГ – Экс-председатель комитета национальной безопасности (КНБ) Карим Масимов и ряд других бывших руководителей КНБ и департаментов КНБ, а также брат экс-главы ведомства – бывший начальник департамента полиции (ДП) Павлодарской области Нурлан Масимов будут этапированы в Восточно-Казахстанскую область, сообщает информированный источник.

«Бывшие начальники ДКНБ: по Алматинской области – Сабит Курманаев, Кызылординской области – Аслан Рахимов, по Алматы – Нурлан Мажилов, а также бывший начальник ДП Павлодарской области Нурлан Масимов будут этапированы в Усть-Каменогорск. Экс-председатель КНБ Карим Масимов и его бывшие заместители Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин тоже будут этапированы в Усть-Каменогорск, в исправительную колонию общего режима», - сообщил редакции КазТАГ в среду источник, знакомый с ситуацией.

КазТАГ уже обратился в правоохранительные органы с запросами касательно описанной ситуации.

Напомним, указанные экс-начальники ДКНБ Алматы и двух областей были осуждены после того, как бросили вверенные им стратегические объекты в ходе январских событий 2022 года. Карим Масимов и его бывшие замы получили сроки как непосредственные заговорщики, организовавшие январские события. Нурлан Масимов был осужден за коррупцию на посту главы полиции Павлодарской области.


Источник: kaztag.kz
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