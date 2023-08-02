Рецидивист сбежал из колонии в Карагандинской области

В поселке Долинка из колонии средней безопасности сбежал осужденный-рецидивист, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Осужденный был привлечен к ремонтным работам на объекте за охраняемой территорией колонии. В какой-то момент ему удалось усыпить бдительность контролера, который за ним следил. Как только надзиратель отвлекся, заключенный сбежал.



Все произошло 31 июля. В тот же день осужденного задержали. Теперь мужчине грозит дополнительный срок за побег.



"В ходе оперативно-разыскных мероприятий в течение нескольких часов сбежавший был задержан оперативными сотрудниками Департамента полиции Карагандинской области. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 426 УК "Побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи". В соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса РК подробности расследования и иные сведения не подлежат разглашению", - сообщили в пресс-службе ДУИС Карагандинской области и области Улытау.



В самой колонии также начато служебное расследование, добавили в ведомстве. Стоит отметить, что осужденный не раз привлекался к уголовной ответственности по разным статьям, в том числе за грабеж и угон авто.



Напомним, в ночь на 18 июля в Караганде совершил побег 35-летний мужчина, осужденный за тяжкое преступление. Тогда ему удалось сбежать из медучреждения, где он находился.



По городу был объявлено усиление для оперативного задержания мужчины. На поиски преступника был ориентирован весь личный состав гарнизона полиции Карагандинской области. Спустя несколько часов осужденный был задержан.