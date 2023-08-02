Неизвестные ранили полицейского в Кызылорде

В Кызылорде группа молодых людей ранила полицейского, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Информацию подтвердили в пресс-службе Департамента полиции Кызылординской области.



"По данному факту зарегистрировано уголовное дело по пункту 6 части 2 статьи 380-1 Уголовного кодекса ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа по предварительному сговору группы лиц"). Проводится всестороннее и объективное расследование", - сообщили в пресс-службе ведомства.



Отмечается, что в соответствии с требованиями статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса другие подробности по делу не разглашаются. По официальным данным, получивший ранение полицейский в настоящее время находится дома, угрозы здоровью и жизни нет.



Отметим, информация о ранении полицейского также появилась в соцсетях.



"Группа хулиганов микрорайона Титов в областном центре несколько раз ударила ножом сотрудника полиции. Что за ужас! Если у сегодняшних полицейских нет сил справиться с хулиганами, то вызывайте на помощь оперативных сотрудников, которые сейчас на пенсии", - написали в соцсетях.