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Неизвестные ранили полицейского в Кызылорде

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 13:46
Неизвестные ранили полицейского в Кызылорде
Фото из открытых источников
В Кызылорде группа молодых людей ранила полицейского, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Информацию подтвердили в пресс-службе Департамента полиции Кызылординской области.

"По данному факту зарегистрировано уголовное дело по пункту 6 части 2 статьи 380-1 Уголовного кодекса ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа по предварительному сговору группы лиц"). Проводится всестороннее и объективное расследование", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что в соответствии с требованиями статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса другие подробности по делу не разглашаются. По официальным данным, получивший ранение полицейский в настоящее время находится дома, угрозы здоровью и жизни нет.

Отметим, информация о ранении полицейского также появилась в соцсетях.

"Группа хулиганов микрорайона Титов в областном центре несколько раз ударила ножом сотрудника полиции. Что за ужас! Если у сегодняшних полицейских нет сил справиться с хулиганами, то вызывайте на помощь оперативных сотрудников, которые сейчас на пенсии", - написали в соцсетях.


Источник: Tengrinews.kz
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