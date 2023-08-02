В память о его отце: полицейские устроили марш перед малышом в Костанае

Пользователи соцсетей обратили внимание на ролик с маленьким мальчиком, который внимательно следил за тем, как маршируют полицейские в Костанае, подробнее рассказывает Tengri Life.В социальных сетях завирусилось видео с пятилетним казахстанцем, который внимательно наблюдал за полицейскими, а после - отдал им честь. К слову, малыш был тоже в форме.Под роликом десятки комментариев, многие пользователи соцсети отмечают, что на видео запечатлен действительно трогательный момент."Спасибо сотрудникам", "Наши защитники", "Какой благородный поступок", "Спасибо сослуживцам, что помнят", "Малыш, пусть все твои мечты непременно сбудутся", - пишут пользователи соцсети под постом.Корреспондент редакции обратилась за комментарием в пресс-службу Департамента полиции Костанайской области.Оказалось, что мальчика на видео зовут Алинур, ему пять лет. Его отец - старший лейтенант полиции Аслан Кокжанов - работал в должности оперуполномоченного в отделе криминальной полиции транспортной полиции на станции Костанай.Семья долгие семь лет ждала ребенка. Но, к сожалению, когда малышу было всего 6 месяцев, в августе 2018 года от тяжелой и продолжительной болезни скончался его отец, Аслан.Сейчас Алинур проживает вместе с мамой в Астане. Ребенок очень хотел увидеть, где работал его отец, а также посмотреть музей Департамента полиции Костанайской области. Поэтому приехал на экскурсию вместе с дедушкой."27 июля они посетили музей. Сотрудники Департамента полиции Костанайской области уделили особое внимание будущему полицейскому, показав кинологический центр, кавалерийский взвод специального отряда быстрого реагирования. Уезжая из Костаная, Алинур остался под большим впечатлением от увиденного, пообещав, что после окончания школы обязательно поступит в полицейскую академию МВД", - отметили в пресс-службе департамента полиции.