Сколько человек проживает в Казахстане

Бюро национальной статистики представило обновленные данные о численности населения в Казахстане, рассказывает Tengri Life.



Согласно информации ведомства, численность населения страны на 1 июля 2023 года составила 19 миллионов 899 тысяч 377 человек.



12,3 миллиона человек в стране относятся к городскому населению, 7,5 миллиона человек - к сельскому.



С начала года население страны увеличилось на 132 тысячи человек, из них 125 тысяч - за счет естественного прироста (количество родившихся превысило количество умерших), 6,6 тысячи человек – положительное сальдо миграции.



Среди регионов самая большая численность в городе Алматы – 2 191 314 человек. Следом по численности идет Туркестанская область – 2 133 559 человек, замыкает топ-3 Алматинская область – 1 518 282 жителя.



Астана по численности населения расположилась на четвертом месте – 1 383 291 человек, Жамбылская область на пятом – 1 222 257 жителей.



Отметим, что население Казахстана за 2022 год выросло на 261 845 человек.