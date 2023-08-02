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Сколько человек проживает в Казахстане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 17:42
Сколько человек проживает в Казахстане
Фото ©️ Tengrinews.kz / Алихан Сариев
Бюро национальной статистики представило обновленные данные о численности населения в Казахстане, рассказывает Tengri Life.

Согласно информации ведомства, численность населения страны на 1 июля 2023 года составила 19 миллионов 899 тысяч 377 человек.

12,3 миллиона человек в стране относятся к городскому населению, 7,5 миллиона человек - к сельскому.

С начала года население страны увеличилось на 132 тысячи человек, из них 125 тысяч - за счет естественного прироста (количество родившихся превысило количество умерших), 6,6 тысячи человек – положительное сальдо миграции.

Среди регионов самая большая численность в городе Алматы – 2 191 314 человек. Следом по численности идет Туркестанская область – 2 133 559 человек, замыкает топ-3 Алматинская область – 1 518 282 жителя.

Астана по численности населения расположилась на четвертом месте – 1 383 291 человек, Жамбылская область на пятом – 1 222 257 жителей.

Отметим, что население Казахстана за 2022 год выросло на 261 845 человек.


Источник: Tengrinews.kz
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