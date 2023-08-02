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FlyArystan сделал платной регистрацию на международные рейсы в аэропорту

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 19:16
FlyArystan сделал платной регистрацию на международные рейсы в аэропорту
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Казахстанский лоукостер FlyArystan сделал платной регистрацию на международные рейсы в аэропорту. Нововведение вступит в силу с 3 августа, передает Tengritravel.kz.

Как сообщается на сайте компании, бесплатная онлайн-регистрация на международные рейсы работала в течение месяца в качестве бонусного периода.

"На вылеты с 3 августа 2023 года регистрация в аэропорту на международные рейсы будет платной услугой. Регистрация в аэропорту при покупке услуги заранее - 500 тенге на внутренние рейсы и 5 000 тенге (10 евро) - на международные", - сообщили в компании.

В аэропортах лоукостер установил терминалы iJan. Регистрация в аэропорту при покупке в терминале iJan перед вылетом будет стоить 1000 тенге.

Регистрация в аэропорту на стойке регистрации с оплатой перед вылетом − 1000 тенге на внутренние рейсы и 10 000 тенге (20 евро) - на международные.

В авиакомпании пояснили, что бесплатными останутся регистрация онлайн, распечатка посадочного талона, регистрация забронированного багажа.

"При регистрации онлайн на международные рейсы посадочный талон не выдается, его необходимо распечатать на стойке регистрации в целях безопасности, для проверки наличия необходимых въездных документов. Терминалы iJan на данный момент доступны только на внутренних рейсах по Казахстану", - добавили в авиакомпании.


Источник: Tengrinews.kz
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