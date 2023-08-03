200 афганцев прилетели в Астану: о чем договорился Казахстан

Казахстан намерен довести товарооборот с Афганистаном до 3 миллиардов долларов. Об этом стало известно во время встречи заместителя премьер-министра - министра торговли и интеграции Серика Жумангарина с министром торговли и промышленности Афганистана Алхаджем Нуриддином Азизи, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.



Как отметил Серик Жумангарин, во время апрельского визита в Кабул стороны поставили перед собой задачу увеличить объем товарооборота между странами с 1 до 3 миллиардов долларов.



"По итогам последнего визита казахстанских компаний в Кабул состоялись первые поставки наших энергетических напитков, мучных изделий, минеральных удобрений, есть заинтересованность в подсолнечном масле. В импорте из Афганистана наряду с сельскохозяйственной продукцией появился текстиль. Нам есть над чем активно работать", - отметил Серик Жумангарин.



Для активизации сотрудничества афганской стороне было предложено использовать потенциал Торгового дома Казахстана в Герате и открыть свое торговое представительство в Казахстане.



Участники встречи обсудили возможности развития действующих торговых путей и создания альтернативных маршрутов поставок товаров и через Афганистан.



Отмечается, что Казахстан рассматривает участие отечественных компаний и в других экономических проектах, реализуемых в Афганистане, особенно в транспортной, горнорудной, телекоммуникационной и сельскохозяйственной сферах.



В частности, после визита казахстанской делегации в Кабул в апреле этого года АО "Казахтелеком" подписал контракт с афганской стороной на поставку на коммерческой основе оптоволоконного интернета в Афганистан.



Казахстан и Афганистан сотрудничают и в образовательном направлении. На сегодня в КазНУ имени аль-Фараби учатся 130 студентов из Афганистана.



Серик Жумангарин предложил в случае заинтересованности увеличить число обучающихся в Казахстане студентов из Афганистана.

