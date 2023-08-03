«Нас жестко развели с FlyArystan»: что не так с авиакомпанией

Журналист Михаил Козачков высказался о работе авиакомпании FlyArystan, передает Politic.



«Конечно, нас жестко развели с Fly Arystan. Перевозчика преподнесли как лоукостер. В идеале он должен продавать билеты ниже рынка, а зарабатывать на дополнительных услугах - доплате за багаж, выбранное место, напитки и еду во время полета. По факту мы получили маршрутки по рыночной цене, но без бесплатной воды и теперь вот еще с платной регистрацией. Не у всех людей есть смартфоны и возможность регистрироваться онлайн. Соответсвенно, они будут вынуждены платить за регистрацию в аэропорту, создавать очереди, ругаться, нервничать. Причем и билеты дорогие сами по себе. Следующий шаг - за вход на сайт начнут брать деньги. Или еще можно за воздух в самолете ввести тариф - если летишь один, то 5 тысяч тенге, если семьей, то скидка. Я в Астану мотался на днях - 95 тысяч билеты туда-обратно. Лоукостер, ага», - написал он (орфография и пунктуация автора сохранены).



Напомним, согласно отчета агентства по защите и развитию конкуренции, авиакомпания FlyArystan не существует как отдельное юридическое лицо и не имеет сертификата эксплуатанта гражданских самолетов.



«В 2018 году АО «AirAstana» создала подразделение FlyArystan в качестве лоукостера. До настоящего времени FlyArystan не выделена в качестве отдельного юридического лица и не имеет сертификата эксплуатанта гражданских воздушных судов. FlyArystan функционирует в структуре АО «AirAstana» и при этом не ведет раздельный учет расходной и доходной части, и соответственно отсутствует прозрачность в деятельности авиакомпании и ее подразделения, в том числе по вопросам ценообразования», - сообщается в отчете АЗРК.