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Еще один документ оцифруют в Казахстане

Просмотров:268 Опубликовано: Сегодня, 11:11
Еще один документ оцифруют в Казахстане
Фото:elements.envato.com
Казахстанские водители смогут больше не возить с собой техпаспорт. Документ будет оцифрован в EgovMobile осенью, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Министерство индустрии и инфраструктурного развития.

Министерством совместно с АО "Национальные информационные технологии" проводится активная работа по переводу документа, свидетельствующего о прохождении автомобилем техосмотра, в цифровой формат, "Диагностическая карта технического осмотра" будет храниться в личном кабинете мобильного приложения электронного правительства.

"На сегодняшний день айти-специалистами уже разработан сервис и проводятся технические работы. После интеграционных работ пилотная версия сервиса будет опубликована 1 сентября текущего года в EgovMobile", - рассказали в ведомстве.

По плану проекта цифровой вариант документа будет храниться в базе данных проверяющих органов, и его наличие можно будет проверить в режиме реального времени.

В МИИР подчеркнули, что цифровые документы имеют юридическую силу, равную бумажным аналогам, а их использование более удобно: коррупционные риски устраняются, а доверие общества повышается.

Напомним, в феврале 2021 года в Казахстане вступил в силу закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам дорожного движения", согласно которому водители могут больше не возить с собой водительское удостоверение и техпаспорт. За отсутствие данных документов штрафовать не будут. Однако автолюбитель должен иметь при себе оригинал удостоверения личности или паспорт.


Источник: tengrinews.kz
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