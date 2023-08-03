Человек в маске купил многодетной семье дом и новую машину

Человек в маске еще раз помог многодетному отцу, купив ему дом и новую машину, передает «Голос народа» .Ранее блогер уже оказал финансовую помощь данной семье, оплатив срочную операцию самому младшему ребенку, который родился с пороком сердца. Стоит отметить, что кормилец семьи, несмотря на свою инвалидность, работает таксистом, чтобы прокормить пятерых детей.В последнем видеоролике блогер снова навестил семью и узнал о здоровье малыша и запланированной операции.В ответ на слова благодарности мужчины, человек в маске вручил ему ключи от новой машины, а потом удивил его еще больше, вручив ключи от нового дома. Семья была переполнена радостью и не удержала слез счастья.Щедрый поступок блогера вновь вызвал восхищение у казахстанцев.