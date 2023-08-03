Человек в маске купил многодетной семье дом и новую машину

Человек в маске еще раз помог многодетному отцу, купив ему дом и новую машину, передает «Голос народа» .
Ранее блогер уже оказал финансовую помощь данной семье, оплатив срочную операцию самому младшему ребенку, который родился с пороком сердца. Стоит отметить, что кормилец семьи, несмотря на свою инвалидность, работает таксистом, чтобы прокормить пятерых детей.
В последнем видеоролике блогер снова навестил семью и узнал о здоровье малыша и запланированной операции. «После вашего визита мы съездили в Астану. Операция должна пройти в середине августа, примерно 10-го или 15 числа, даст Бог. Вы помогаете нам по мере возможности, пусть Всевышний будет доволен вами. Большое вам спасибо. Главное, чтобы сын выздоровел, больше мне ничего не надо», - говорит мужчина.
В ответ на слова благодарности мужчины, человек в маске вручил ему ключи от новой машины, а потом удивил его еще больше, вручив ключи от нового дома. Семья была переполнена радостью и не удержала слез счастья.
Щедрый поступок блогера вновь вызвал восхищение у казахстанцев. «Спасибо тебе, добрый человек. Ты - настоящий ангел на земле!», «Это правда? У нас есть такие добрые люди?», «Человек в маске, ты - настоящее сокровище!», - пишут казахстанцы.
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