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Какие месторождения вернули в собственность государства

Просмотров:247 Опубликовано: Сегодня, 14:40
Какие месторождения вернули в собственность государства
Фото:elements.envato.com
Месторождения золота, угля, железа, нефти и меди возвращены в собственность государства, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

Совещание по вопросу возврата в госсобственность месторождений твердых полезных ископаемых и углеводородного сырья провел первый заместитель премьер-министра Роман Скляр.

Отмечается, что правительство ведет работу по пересмотру контрактов и лицензий недропользователей, допустивших нарушения их условий. Так, по итогам проведенного анализа уполномоченными органами расторгнуты 118 контрактов (с начала 2023 года – 19 контрактов) и 245 лицензий по твердым полезным ископаемым (ТПИ) (с начала 2023 года – 42 лицензии), а также 27 контрактов по углеводородному сырью (с начала 2023 года – 15 лицензий).

"В результате в государственный фонд были возвращены месторождения золота, угля, железа, меди, углеводородов, бокситов, полиметаллов и так далее, которые в дальнейшем выставляются на открытый аукцион для передачи новым инвесторам. Это обеспечивает дополнительный приток инвестиций в сферу недропользования", - говорится в сообщении.

По итогам аукционов, проведенных в 2023 году, в бюджет страны уже уплачен подписной бонус на сумму 1,5 миллиарда тенге. При этом новые инвестиции в геологоразведку по углеводородному сырью составят более чем 15,7 миллиардов тенге.

Вместе с тем уполномоченными органами ведется работа по применению штрафных санкций к недропользователям, нарушившим финансовые обязательства.

Так, в доход государства взыскана неустойка в размере 934 миллионов тенге по ТПИ (с начала 2023 года 603 миллиона тенге), а также погашена задолженность на 1,94 миллиарда тенге по 9 контрактам в сфере углеводородного сырья.


Источник: tengrinews.kz
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