Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 03 Августа
+28...+28
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 443.66 KZT
  • €1 = 487.09 KZT
  • 1 RUB = 4.77 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Американский суд признал, что Аблязов украл деньги и отмывал их в США

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 17:11
Американский суд признал, что Аблязов украл деньги и отмывал их в США
Фото из социальных сетей
Американский суд признал, что Мухтар Аблязов украл деньги из "БТА Банк" и отмывал их в США, передает Tengrinews.kz со ссылкой на заявление "БТА Банка".

Как сообщили в банке, 31 июля судья Окружного суда США по Южному округу Нью-Йорка Джон Г. Кельтл вынес решение в пользу АО "БТА Банк" против Triadou SPV S.A. на сумму более 193 миллионов долларов.

"Решение суда последовало за вердиктом присяжных от декабря 2022 года, согласно которому компания Triadou была привлечена к ответственности за присвоение чужого имущества и незаконное обогащение. В дополнение к вердикту присяжных судья после изучения материалов дела подробно изложил обоснование своего решения на 66 листах. В итоге суд признал иск БТА в отношении Triadou на доверительную собственность и любые средства, которые могли быть получены в результате использования средств БТА, а также удовлетворил требования БТА в отношении ряда активов Triadou.

Суд подтвердил, что ответчик Triadou SPV является подставной компанией, созданной и контролируемой зятем Мухтара Аблязова - Ильясом Храпуновым, которая получила более 70 миллионов долларов в виде денег, украденных из БТА, которые компания инвестировала в недвижимость в Нью-Йорке и других местах в США. Как подробно описано в выводах суда, "доказательства, представленные в суде, показывают, что средства, вложенные от имени Triadou в Соединенных Штатах, напрямую связаны с 115,3 миллиона долларов, украденными из БТА Аблязовым через другую подставную компанию", - сообщили в банке.


Несмотря на то, что Ильяс Храпунов утверждал, что он продал материнскую компанию Triadou SPV третьему лицу, Филиппу Глатцу, суд пришел к выводу, что "приобретение Глатцем (Triadou SPV) было фиктивным, оплаченным самим Ильясом, и что Ильяс Храпунов продолжал контролировать Triadou SPV даже после того, как начался судебный процесс", говорится в сообщении.

"Суд и присяжные заслушали свидетелей, в том числе Аблязова и его сообщников, а также свидетелей-экспертов, которые объясняли структуру крупного мошенничества, совершенного в отношении БТА. Суд постановил, что представленные БТА доказательства того, что Аблязов использовал управление корпоративного бизнеса БТА (УКБ-6) для кражи миллиардов долларов через "поддельные кредиты офшорным компаниям", достоверны и полны.

Суд пришел к выводу, что "офшорные компании, которые были "клиентами Банка" [УКБ-6], принадлежали или контролировались Аблязовым, а выдаваемые им "кредиты" не имели экономического содержания. Вместо того, чтобы быть сделками между независимыми сторонами, "кредиты" при содействии [УКБ-6] предназначались для сокрытия незаконного присвоения средств Аблязовым из БТА Банка", - заявили в банке.

Суд отклонил показания сообщников Аблязова и их альтернативное объяснение источника средств как "не заслуживающие доверия".

"Мы смогли доказать нью-йоркскому судье и присяжным, что Мухтар Аблязов обманул БТА Банк на миллиарды долларов и отмыл украденные деньги в США. Это дело стало важным шагом в усилиях БТА Банка по восстановлению справедливости и имело решающее значение для привлечения к ответственности Аблязова и его сообщников. Мы благодарны за внимательное рассмотрение доказательств присяжными и Окружным судом Соединенных Штатов", - заявил управляющий партнер Boies Schiller Flexner LLP и представитель БТА Мэтью Л. Шварц.

В декабре 2022 года суд присяжных по Южному округу Нью-Йорка вынес решение в пользу АО "БТА Банк" по всем искам против Triadou SPV S.A. Тогда присяжные присудили БТА возмещение ущерба в размере более 100 миллионов долларов с процентами, начисленными с середины 2013 года, в результате чего общая сумма решения составила более 218 миллионов долларов.

Судебный процесс, начавшийся 29 ноября 2022 года, стал первым случаем, когда БТА представили доказательства схемы мошенничества и отмывания денег, организованной Мухтаром Аблязовым. Многомиллиардное хищение, совершенное Аблязовым, привело к национализации банка, что обошлось налогоплательщикам в миллиарды долларов.

Как ранее сообщили в банке, ответчик Triadou SPV являлся подставной компанией, созданной и контролируемой зятем Аблязова - Ильясом Храпуновым. Компания получила более 70 миллионов долларов, похищенных у БТА, которые были инвестированы в недвижимость в Нью-Йорке и других городах США. Компания Triadou активно вела судебные процессы в течение более семи лет, пока дело находилось на рассмотрении, и представила свою защиту присяжным в суде.


Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика