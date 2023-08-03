Американский суд признал, что Аблязов украл деньги и отмывал их в США

Американский суд признал, что Мухтар Аблязов украл деньги из "БТА Банк" и отмывал их в США, передает Tengrinews.kz со ссылкой на заявление "БТА Банка".



Как сообщили в банке, 31 июля судья Окружного суда США по Южному округу Нью-Йорка Джон Г. Кельтл вынес решение в пользу АО "БТА Банк" против Triadou SPV S.A. на сумму более 193 миллионов долларов.



"Решение суда последовало за вердиктом присяжных от декабря 2022 года, согласно которому компания Triadou была привлечена к ответственности за присвоение чужого имущества и незаконное обогащение. В дополнение к вердикту присяжных судья после изучения материалов дела подробно изложил обоснование своего решения на 66 листах. В итоге суд признал иск БТА в отношении Triadou на доверительную собственность и любые средства, которые могли быть получены в результате использования средств БТА, а также удовлетворил требования БТА в отношении ряда активов Triadou.



Суд подтвердил, что ответчик Triadou SPV является подставной компанией, созданной и контролируемой зятем Мухтара Аблязова - Ильясом Храпуновым, которая получила более 70 миллионов долларов в виде денег, украденных из БТА, которые компания инвестировала в недвижимость в Нью-Йорке и других местах в США. Как подробно описано в выводах суда, "доказательства, представленные в суде, показывают, что средства, вложенные от имени Triadou в Соединенных Штатах, напрямую связаны с 115,3 миллиона долларов, украденными из БТА Аблязовым через другую подставную компанию", - сообщили в банке.





Несмотря на то, что Ильяс Храпунов утверждал, что он продал материнскую компанию Triadou SPV третьему лицу, Филиппу Глатцу, суд пришел к выводу, что "приобретение Глатцем (Triadou SPV) было фиктивным, оплаченным самим Ильясом, и что Ильяс Храпунов продолжал контролировать Triadou SPV даже после того, как начался судебный процесс", говорится в сообщении.



"Суд и присяжные заслушали свидетелей, в том числе Аблязова и его сообщников, а также свидетелей-экспертов, которые объясняли структуру крупного мошенничества, совершенного в отношении БТА. Суд постановил, что представленные БТА доказательства того, что Аблязов использовал управление корпоративного бизнеса БТА (УКБ-6) для кражи миллиардов долларов через "поддельные кредиты офшорным компаниям", достоверны и полны.



Суд пришел к выводу, что "офшорные компании, которые были "клиентами Банка" [УКБ-6], принадлежали или контролировались Аблязовым, а выдаваемые им "кредиты" не имели экономического содержания. Вместо того, чтобы быть сделками между независимыми сторонами, "кредиты" при содействии [УКБ-6] предназначались для сокрытия незаконного присвоения средств Аблязовым из БТА Банка", - заявили в банке.



Суд отклонил показания сообщников Аблязова и их альтернативное объяснение источника средств как "не заслуживающие доверия".



"Мы смогли доказать нью-йоркскому судье и присяжным, что Мухтар Аблязов обманул БТА Банк на миллиарды долларов и отмыл украденные деньги в США. Это дело стало важным шагом в усилиях БТА Банка по восстановлению справедливости и имело решающее значение для привлечения к ответственности Аблязова и его сообщников. Мы благодарны за внимательное рассмотрение доказательств присяжными и Окружным судом Соединенных Штатов", - заявил управляющий партнер Boies Schiller Flexner LLP и представитель БТА Мэтью Л. Шварц.



В декабре 2022 года суд присяжных по Южному округу Нью-Йорка вынес решение в пользу АО "БТА Банк" по всем искам против Triadou SPV S.A. Тогда присяжные присудили БТА возмещение ущерба в размере более 100 миллионов долларов с процентами, начисленными с середины 2013 года, в результате чего общая сумма решения составила более 218 миллионов долларов.



Судебный процесс, начавшийся 29 ноября 2022 года, стал первым случаем, когда БТА представили доказательства схемы мошенничества и отмывания денег, организованной Мухтаром Аблязовым. Многомиллиардное хищение, совершенное Аблязовым, привело к национализации банка, что обошлось налогоплательщикам в миллиарды долларов.



Как ранее сообщили в банке, ответчик Triadou SPV являлся подставной компанией, созданной и контролируемой зятем Аблязова - Ильясом Храпуновым. Компания получила более 70 миллионов долларов, похищенных у БТА, которые были инвестированы в недвижимость в Нью-Йорке и других городах США. Компания Triadou активно вела судебные процессы в течение более семи лет, пока дело находилось на рассмотрении, и представила свою защиту присяжным в суде.