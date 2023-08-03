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ВИЧ в больнице Алматы: Генпрокуратура устроит масштабные проверки

Просмотров:62 Опубликовано: Сегодня, 19:14
ВИЧ в больнице Алматы: Генпрокуратура устроит масштабные проверки
Иллюстративное фото
Генеральная прокуратура поручила проверить медучреждения Казахстана в связи с заражением ВИЧ в алматинской больнице, передает Tengrinews.kz.

"По факту заражения ВИЧ-инфекцией трех пациентов Центральной городской клинической больницы Алматы органами внутренних дел расследуется уголовное дело по части 3 статьи 118 Уголовного кодекса "Заражение вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), совершенное в отношении двух или более лиц".

Принимаются меры по установлению всех обстоятельств происшествия", - сообщили в Генпрокуратуре.

Отмечается, что заражение в условиях медицинского учреждения в Казахстане зафиксировано впервые за последние 10 лет.

"Поэтому в целях предупреждения подобных фактов Генеральной прокуратурой направлено в Министерство здравоохранения требование о проведении комплексных проверок в подведомственных медицинских учреждениях, оказывающих стационарную, амбулаторно-поликлиническую и консультативно-диагностическую помощь.

На первом этапе планируется охватить проверками 549 медицинских учреждений", - заявили в ГП.

Данный вопрос находится на особом контроле генерального прокурора.


Источник: tengrinews.kz
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