ВИЧ в больнице Алматы: Генпрокуратура устроит масштабные проверки

Генеральная прокуратура поручила проверить медучреждения Казахстана в связи с заражением ВИЧ в алматинской больнице, передает Tengrinews.kz.



"По факту заражения ВИЧ-инфекцией трех пациентов Центральной городской клинической больницы Алматы органами внутренних дел расследуется уголовное дело по части 3 статьи 118 Уголовного кодекса "Заражение вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), совершенное в отношении двух или более лиц".



Принимаются меры по установлению всех обстоятельств происшествия", - сообщили в Генпрокуратуре.



Отмечается, что заражение в условиях медицинского учреждения в Казахстане зафиксировано впервые за последние 10 лет.



"Поэтому в целях предупреждения подобных фактов Генеральной прокуратурой направлено в Министерство здравоохранения требование о проведении комплексных проверок в подведомственных медицинских учреждениях, оказывающих стационарную, амбулаторно-поликлиническую и консультативно-диагностическую помощь.



На первом этапе планируется охватить проверками 549 медицинских учреждений", - заявили в ГП.



Данный вопрос находится на особом контроле генерального прокурора.