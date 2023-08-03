Кондиционеры по цене квартиры собирается купить полиция Астаны

Департамент полиции Астаны планирует купить два кондиционера общей стоимостью более 40 миллионов тенге. Соответствующий лот появился на сайте государственных закупок, передает Tengrinews.kz.Как следует из описания лота, Департамент полиции Астаны готов купить два прецизионных кондиционера (холодильное оборудование, предназначенное для точного поддержания заданных климатических параметров) для серверного помещения по 20 миллионов 89 тысяч 285 тенге и 71 тиын за штуку. Таким образом, общая цена за два кондиционера составляет 40 миллионов 178 тысяч 571 тенге и 42 тиын.Также из лота можно узнать, что средства на покупку аппаратов для охлаждения - бюджетные.Прием заявок начался 31 июля и продлится до 15 августа.