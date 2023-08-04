Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 04 Августа
+33...+30
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 445.01 KZT
  • €1 = 486.44 KZT
  • 1 RUB = 4.75 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

"У нас есть интересы в Африке" - казахстанский политолог о событиях в Нигере

Просмотров:82 Опубликовано: Сегодня, 08:33
"У нас есть интересы в Африке" - казахстанский политолог о событиях в Нигере
Фото:pexels.com
Казахстанский политолог Айнур Ногаева рассказала, какие интересы могут быть у Казахстана в Африке и как недавние события повлияют на взаимоотношения нашей страны со странами континента, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Политолог и приглашенный профессор Университета Бинали Йылдырым в Турции Айнур Ногаева отметила, что интерес и озабоченность Африканским континентом в мире не случайны. Сейчас Африка, как континент в целом, так и отдельные ее страны, стала главным ньюсмейкером последней недели. Причина очевидна - геополитика и безопасность. После начала российско-украинского конфликта, по мнению политолога, усилилась битва за страны и континенты и это даже называют "новой холодной войной".

При этом, по ее словам, сами страны Африки стараются относиться к этому интересу осторожно и решать свои проблемы сообща. Опыт научил их, что, "когда сражаются слоны, страдает трава". Это ставшее популярным кенийское выражение очень точно описывает ситуацию, в которой оказались страны континента. К примеру, в столице Эфиопии Аддис-Абебе, известной как дипломатическая столица Африки, собираются главы государств всех стран континента для решения вопросов войны и мира, устойчивого развития. Кроме того, этот город выступает в качестве континентального транзитного авиационного хаба по перевозке пассажиров и грузов по линии морского Шелкового пути из Китая в Африку. На днях стало известно о намерении России открыть здесь информационный деловой центр Санкт‑Петербурга.

"Интерес к континенту не ограничивается только такими крупными державами, как США, страны ЕС, Китай, Россия. Активность проявляет и наступающая на пятки Китаю Индия. Турция, как защитница интересов и голос "обиженных и угнетенных" мусульман на международной арене, также находит отклик в странах Африки. Япония, Южная Корея, ОАЭ и другие страны не остаются в стороне. Пару дней назад Южная Корея договорилась увеличить количество рейсов между Эфиопией с нынешних семи до девяти в неделю. Африка интересна с точки зрения имеющихся ресурсов полезных ископаемых, развивающегося рынка сбыта, а также как динамично развивающийся демографический регион мира. Поэтому здесь столкнулись интересы традиционных метрополий, которые, несмотря на то что страны Африки получили независимость, продолжают свое влияние на страны континента", - отметила политолог.

По ее словам, кроме бывших колониальных держав, континентом также интересуется Китай, работая через методы поступательно-решительной "мягкой силы", помогая бороться с малярией, строя стадионы и больницы, завоевывая новые рынки и сердца африканцев. Страны региона, конечно, хотят быть активными игроками, а не объектами геополитических игр. Вместе с тем нынешняя зависимость от внешних игроков и разобщенность стран мешают странам Африки выступить единым фронтом.

Странами Африки интересуется и Россия. К примеру, в Нигере, где после переворота жгли флаги Франции, люди выходили с флагами России.

"Возрастающая роль России на Черном континенте связана с ее "интенсивным" возвращением на континент. Посредством списания старых долгов, выдачи новых займов, увеличения квот для студентов и так далее. Думаю, в дальнейшем мы можем ожидать усиления военно-технического сотрудничества и в других сферах", - отметила политолог.

Комментируя ситуацию в Нигере, политолог отметила, что в этой стране можно ожидать снижения французского влияния. Франция сталкивается с вызовами не только в Африке, но и в своей стране, вспоминая недавние погромы, где ей припомнили колониальное прошлое. Заявления президента Франции Эмманюэля Макрона во время его визита на континент об окончании "эпохи французской Африки" и увеличение числа противников французского флага говорят о постепенном снижении роли Франции в странах Африки в угоду другим игрокам.

События в Нигере также имеют важное значение для мировой экономики, так как эта страна является одним из ведущих поставщиков урана в Европу.

"Покупатели урана высказали обеспокоенность событиями в Нигере. Здесь, во-первых, были затронуты интересы Франции. По данным Reuters, у Нигера есть одно крупное горнодобывающее предприятие на севере, которым управляет французская государственная компания Orano, еще один крупный рудник закрылся в 2021 году. По данным Агентства по снабжению Евратома (ESA), которое обеспечивает поставки ядерных материалов в Европу, в 2021 году Нигер произвел 4,7 процента от общего объема в мире, что значительно отстает от Казахстана, чей показатель - 45,2 процента. При этом в 2022 году Нигер был вторым по величине поставщиком природного урана в ЕС с долей в 25,38 процента", - привела данные Айнур Ногаева.

Политолог отметила, что страны Европы, и в частности Франция, работали над диверсификацией своих поставщиков урана, обращаясь к странам Центральной Азии, таким как Казахстан и Узбекистан, а также к Австралии. Во вторник Европейский союз заявил, что ЕС не угрожают проблемы с поставками из-за переворота благодаря большим запасам урана. В прессе сообщалось, что большая часть урановой горнодобывающей промышленности Нигера принадлежит Франции. При этом перебои в поставках или даже их полное прекращение не станут критическими для европейской страны, поскольку она дополнительно ведет добычу в Казахстане, Монголии, Канаде и ряде других государств.

По словам политолога, Казахстан, как развивающаяся страна среднего формата (middle state), тоже старается не отставать от своих партнеров и конкурентов, в том числе и в налаживании отношений со странами Африки. В частности, Казахстан уже 10 лет является наблюдателем в Африканском союзе, сотрудничает со странами в сфере продвижения целей ООН: устойчивого развития, мира и безопасности, гуманитарных проектов. Наша страна оказывала гуманитарную (финансовую, техническую) поддержку африканским странам в борьбе с вирусом Эбола, засухой, голодом. Годом ранее Казахстан направил свой миротворческий контингент для участия в миссиях ООН в ЦАР, Конго, Мали и Ливане, это порядка 430 военнослужащих, для участия в многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации.

"Видны перспективы расширения этого сотрудничества в вопросах развития торгово-экономического потенциала, продовольственной безопасности, борьбы с гуманитарными кризисами. Сегодня в Африке компании, несмотря на нестабильную атмосферу, получают высокую прибыль, поэтому идут на эти риски. Международное торговое сотрудничество Казахстана связано с поставками продукции в ЮАР, Египет, Эфиопию, Сьерра-Лионе и иные страны. В свою очередь из Африки в Центральную Азию идут чай, какао-бобы, руды редких металлов и прочее. При этом в настоящее время экономическое и гуманитарно-техническое сотрудничество Казахстана со странами Африки остается на скромном уровне – менее 1 процента от общего внешнеторгового оборота", - рассказала Айнур Ногаева.

По ее словам, казахстанские компании уже успешно работают на Африканском континенте, больше всего представленные в секторе добычи полезных ископаемых и секторе услуг. Помимо этого, сотрудничество в сфере обеспечения продовольственной безопасности также является актуальным и взаимовыгодным. Потребности в товарах соответствуют аграрному экспортному потенциалу нашей страны. Как отметила политолог, с выходом России из зерновой сделки появляются новые возможности и Казахстан обязательно этим воспользуется.


Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика