"У нас есть интересы в Африке" - казахстанский политолог о событиях в Нигере

Казахстанский политолог Айнур Ногаева рассказала, какие интересы могут быть у Казахстана в Африке и как недавние события повлияют на взаимоотношения нашей страны со странами континента, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Политолог и приглашенный профессор Университета Бинали Йылдырым в Турции Айнур Ногаева отметила, что интерес и озабоченность Африканским континентом в мире не случайны. Сейчас Африка, как континент в целом, так и отдельные ее страны, стала главным ньюсмейкером последней недели. Причина очевидна - геополитика и безопасность. После начала российско-украинского конфликта, по мнению политолога, усилилась битва за страны и континенты и это даже называют "новой холодной войной".



При этом, по ее словам, сами страны Африки стараются относиться к этому интересу осторожно и решать свои проблемы сообща. Опыт научил их, что, "когда сражаются слоны, страдает трава". Это ставшее популярным кенийское выражение очень точно описывает ситуацию, в которой оказались страны континента. К примеру, в столице Эфиопии Аддис-Абебе, известной как дипломатическая столица Африки, собираются главы государств всех стран континента для решения вопросов войны и мира, устойчивого развития. Кроме того, этот город выступает в качестве континентального транзитного авиационного хаба по перевозке пассажиров и грузов по линии морского Шелкового пути из Китая в Африку. На днях стало известно о намерении России открыть здесь информационный деловой центр Санкт‑Петербурга.



"Интерес к континенту не ограничивается только такими крупными державами, как США, страны ЕС, Китай, Россия. Активность проявляет и наступающая на пятки Китаю Индия. Турция, как защитница интересов и голос "обиженных и угнетенных" мусульман на международной арене, также находит отклик в странах Африки. Япония, Южная Корея, ОАЭ и другие страны не остаются в стороне. Пару дней назад Южная Корея договорилась увеличить количество рейсов между Эфиопией с нынешних семи до девяти в неделю. Африка интересна с точки зрения имеющихся ресурсов полезных ископаемых, развивающегося рынка сбыта, а также как динамично развивающийся демографический регион мира. Поэтому здесь столкнулись интересы традиционных метрополий, которые, несмотря на то что страны Африки получили независимость, продолжают свое влияние на страны континента", - отметила политолог.



По ее словам, кроме бывших колониальных держав, континентом также интересуется Китай, работая через методы поступательно-решительной "мягкой силы", помогая бороться с малярией, строя стадионы и больницы, завоевывая новые рынки и сердца африканцев. Страны региона, конечно, хотят быть активными игроками, а не объектами геополитических игр. Вместе с тем нынешняя зависимость от внешних игроков и разобщенность стран мешают странам Африки выступить единым фронтом.



Странами Африки интересуется и Россия. К примеру, в Нигере, где после переворота жгли флаги Франции, люди выходили с флагами России.



"Возрастающая роль России на Черном континенте связана с ее "интенсивным" возвращением на континент. Посредством списания старых долгов, выдачи новых займов, увеличения квот для студентов и так далее. Думаю, в дальнейшем мы можем ожидать усиления военно-технического сотрудничества и в других сферах", - отметила политолог.



Комментируя ситуацию в Нигере, политолог отметила, что в этой стране можно ожидать снижения французского влияния. Франция сталкивается с вызовами не только в Африке, но и в своей стране, вспоминая недавние погромы, где ей припомнили колониальное прошлое. Заявления президента Франции Эмманюэля Макрона во время его визита на континент об окончании "эпохи французской Африки" и увеличение числа противников французского флага говорят о постепенном снижении роли Франции в странах Африки в угоду другим игрокам.



События в Нигере также имеют важное значение для мировой экономики, так как эта страна является одним из ведущих поставщиков урана в Европу.



"Покупатели урана высказали обеспокоенность событиями в Нигере. Здесь, во-первых, были затронуты интересы Франции. По данным Reuters, у Нигера есть одно крупное горнодобывающее предприятие на севере, которым управляет французская государственная компания Orano, еще один крупный рудник закрылся в 2021 году. По данным Агентства по снабжению Евратома (ESA), которое обеспечивает поставки ядерных материалов в Европу, в 2021 году Нигер произвел 4,7 процента от общего объема в мире, что значительно отстает от Казахстана, чей показатель - 45,2 процента. При этом в 2022 году Нигер был вторым по величине поставщиком природного урана в ЕС с долей в 25,38 процента", - привела данные Айнур Ногаева.



Политолог отметила, что страны Европы, и в частности Франция, работали над диверсификацией своих поставщиков урана, обращаясь к странам Центральной Азии, таким как Казахстан и Узбекистан, а также к Австралии. Во вторник Европейский союз заявил, что ЕС не угрожают проблемы с поставками из-за переворота благодаря большим запасам урана. В прессе сообщалось, что большая часть урановой горнодобывающей промышленности Нигера принадлежит Франции. При этом перебои в поставках или даже их полное прекращение не станут критическими для европейской страны, поскольку она дополнительно ведет добычу в Казахстане, Монголии, Канаде и ряде других государств.



По словам политолога, Казахстан, как развивающаяся страна среднего формата (middle state), тоже старается не отставать от своих партнеров и конкурентов, в том числе и в налаживании отношений со странами Африки. В частности, Казахстан уже 10 лет является наблюдателем в Африканском союзе, сотрудничает со странами в сфере продвижения целей ООН: устойчивого развития, мира и безопасности, гуманитарных проектов. Наша страна оказывала гуманитарную (финансовую, техническую) поддержку африканским странам в борьбе с вирусом Эбола, засухой, голодом. Годом ранее Казахстан направил свой миротворческий контингент для участия в миссиях ООН в ЦАР, Конго, Мали и Ливане, это порядка 430 военнослужащих, для участия в многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации.



"Видны перспективы расширения этого сотрудничества в вопросах развития торгово-экономического потенциала, продовольственной безопасности, борьбы с гуманитарными кризисами. Сегодня в Африке компании, несмотря на нестабильную атмосферу, получают высокую прибыль, поэтому идут на эти риски. Международное торговое сотрудничество Казахстана связано с поставками продукции в ЮАР, Египет, Эфиопию, Сьерра-Лионе и иные страны. В свою очередь из Африки в Центральную Азию идут чай, какао-бобы, руды редких металлов и прочее. При этом в настоящее время экономическое и гуманитарно-техническое сотрудничество Казахстана со странами Африки остается на скромном уровне – менее 1 процента от общего внешнеторгового оборота", - рассказала Айнур Ногаева.



По ее словам, казахстанские компании уже успешно работают на Африканском континенте, больше всего представленные в секторе добычи полезных ископаемых и секторе услуг. Помимо этого, сотрудничество в сфере обеспечения продовольственной безопасности также является актуальным и взаимовыгодным. Потребности в товарах соответствуют аграрному экспортному потенциалу нашей страны. Как отметила политолог, с выходом России из зерновой сделки появляются новые возможности и Казахстан обязательно этим воспользуется.