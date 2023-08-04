Опоздавшая на рейс пассажирка избила сотрудницу FlyArystan

Телесные повреждения нанесла сотруднице FlyArystan опоздавшая на рейс пассажирка в аэропорту Астаны, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.



Как сообщили в авиакомпании, 23 июля пассажирка FlyArystan опоздала на рейс Астана — Шымкент. Требуя пропустить ее на рейс, женщина выражалась нецензурной бранью и напала на сотрудницу FlyArystan.



В ходе выяснения всех обстоятельств было установлено, что пассажирка начала кидать тяжелые предметы в сотрудников FlyArystan на стойке регистрации после отказа в принятии на рейс по причине опоздания.



Она вела себя агрессивно, выражалась нецензурной бранью и нанесла серьезные телесные повреждения. На данный момент авиакомпания оказывает максимальную поддержку сотруднице в реабилитации, а также работает над привлечением к ответственности деструктивного пассажира, говорится в сообщении авиакомпании.



«Наши сотрудники заслуживают право на безопасную рабочую среду. Мы не приемлем нападения и оскорбления. Почему 170 пассажиров должны ждать одного опоздавшего? Мы сделаем все возможное, чтобы привлечь этого пассажира к полной ответственности и чтобы этот пассажир больше никогда не смог воспользоваться нашими услугами», — сообщил управляющий директор FlyArystan Эдриан Хамильтон-Маннс.



В авиакомпании напомнили, что по закону пассажиры должны своевременно прибывать на рейс, это критически важно для обеспечения безопасности полета.



«Непристойное поведение пассажиров стало частым явлением в авиационной отрасли», — констатировали в авиакомпании.