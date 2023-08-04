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Опоздавшая на рейс пассажирка избила сотрудницу FlyArystan

Просмотров:229 Опубликовано: Сегодня, 08:38
Опоздавшая на рейс пассажирка избила сотрудницу FlyArystan
Фото: FLyArystan
Телесные повреждения нанесла сотруднице FlyArystan опоздавшая на рейс пассажирка в аэропорту Астаны, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Как сообщили в авиакомпании, 23 июля пассажирка FlyArystan опоздала на рейс Астана — Шымкент. Требуя пропустить ее на рейс, женщина выражалась нецензурной бранью и напала на сотрудницу FlyArystan.

В ходе выяснения всех обстоятельств было установлено, что пассажирка начала кидать тяжелые предметы в сотрудников FlyArystan на стойке регистрации после отказа в принятии на рейс по причине опоздания.

Она вела себя агрессивно, выражалась нецензурной бранью и нанесла серьезные телесные повреждения. На данный момент авиакомпания оказывает максимальную поддержку сотруднице в реабилитации, а также работает над привлечением к ответственности деструктивного пассажира, говорится в сообщении авиакомпании.

«Наши сотрудники заслуживают право на безопасную рабочую среду. Мы не приемлем нападения и оскорбления. Почему 170 пассажиров должны ждать одного опоздавшего? Мы сделаем все возможное, чтобы привлечь этого пассажира к полной ответственности и чтобы этот пассажир больше никогда не смог воспользоваться нашими услугами», — сообщил управляющий директор FlyArystan Эдриан Хамильтон-Маннс.

В авиакомпании напомнили, что по закону пассажиры должны своевременно прибывать на рейс, это критически важно для обеспечения безопасности полета.

«Непристойное поведение пассажиров стало частым явлением в авиационной отрасли», — констатировали в авиакомпании.


Источник: newtimes.kz
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