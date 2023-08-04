Ученая разработала систему распознавания языка жестов на казахском

Систему распознавания языка жестов разработала ученая из Евразийского национального университета, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Хабар 24".



Уникальный проект создан на основе искусственного интеллекта. Он распознает жесты рук и переводит их в текст на казахском языке. Это помогает человеку с нарушением слуха общаться с другими людьми.



"Если показать какой-то жест, он может перевести в реальном времени в текст. Наша система адаптирована под любого пользователя. В реальном времени люди смогут добавить свои слова в систему и дальше ею пользоваться. Для реализации надо собрать видеобазу, 3 тысячи жестовых слов на казахском, русском языках. Получается, их надо будет обучать, проверять, тестировать, и вот большой объем работы стоит. Далее можно применить готовые синтезаторы, после чего можно будет переводить текст в речь", - сказала преподаватель факультета информационных технологий ЕНУ Нурзада Амангельды.





Сообщается, что пока система знает только 50 слов на языке жестов. Но преподаватель факультета информационных технологий Нурзада Амангельды постепенно пополняет ее словарный запас: обращается за помощью к сурдопереводчикам, иногда сама учит искусственный интеллект новым жестам. Над проектом женщина трудится пять лет, полностью он будет готов в следующем году.



Разработка, по словам ученой, позволит людям с нарушениями слуха свободно общаться с окружающими. А еще они смогут получать услуги различных организаций без помощи переводчиков. Аналогов этому проекту в нашей стране нет.



"Наша система поможет им обучаться, внедряться, ходить в магазины, обращаться в ЦОН, полицейские участки, к судьям. Мы хотим убрать этот барьер, который стоит между обычным сообществом и сообществом глухонемых", - сказала ученая.



В Казахстане сегодня живут около 200 тысяч неговорящих людей. Каждый день они сталкиваются с различными барьерами. В обществе глухих о новом проекте уже знают, говорят, он поможет облегчить жизнь тех, кто вынужден общаться на языке жестов.



"Государством выделено 60 часов в год для лиц с инвалидностью по слуху на услуги сурдопереводчиков, но этого недостаточно. Новая система может разгрузить эту проблему, потому что она основана на искусственном интеллекте и постоянно будет развиваться. Язык жестов на месте не стоит, он постоянно обновляется", - отметил вице-президент общества глухих Казахстана Жангельды Бекбатыров.



На свою научную разработку Нурзада Амангельды получила авторское свидетельство и уже опубликовала три статьи в мировых журналах с высоким рейтингом. А в скором времени женщина планирует коммерциализировать проект. Для этого она направила заявку для участия в конкурсе Фонда науки Казахстана.