Саясат Нурбек вносит в программу высшего образования специальность «психология религии»

В программу высшего образования включат специальность «психология религии», передает Ulysmedia.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».



Сообщается, что сейчас министерство науки и высшего образования (главой которого является Саясат Нурбек) РК и местные исполнительные органы выделяют образовательные гранты для абитуриентов, желающих обучаться в отечественных учебных заведениях по специальностям религиозной сферы.



На подготовку кадров с высшим и послевузовским образованием по специальностям «религиоведение», «исламоведение» и «теология» в разрезе групп образовательных программ на 2022-2023 учебные годы государством выделено 287 государственных образовательных грантов.



Специальность «психология религии» вводят «в связи с необходимостью подготовки в стране специалистов-религиоведов-психологов, теологов-психологов».



В июне текущего года эта дисциплина внесена в реестр образовательных программ Национального центра развития высшего образования и по ней планируется принять студентов на 2023-2024 учебный год.



Напомним, ранее президент Касым-Жомарт Токаев заявлял, что в Казахстане многие годы науке не уделялось должного внимания. В связи с этим накопилось много нерешённых вопросов.



В 2020 году у Нурбека возник конфликт с журналистом Гульбану Абеновой. Абенова писала о предполагаемых коррупционных нарушениях, совершённых Нурбеком в период его президентства в Центре международных программ с 2010 по 2013 год по программе "Болашак".