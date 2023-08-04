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Казахстан резко увеличил импорт российской пшеницы – эксперт

Просмотров:285 Опубликовано: Сегодня, 11:12
Казахстан резко увеличил импорт российской пшеницы – эксперт
Иллюстративное фото
Казахстан резко увеличил импорт российской пшеницы, сообщает ElDala.kz.

«Казахстан резко увеличил импорт российской пшеницы в аграрном сезоне 2022/2023 годов. Если ранее среднегодовой объем поставок составлял 1,3 млн тонн, то в нынешнем сезоне он вырос до 2,1 млн тонн. В текущих ценах это 178 млрд тенге, или $378 млн», - заявил президент Зернового союза Казахстана Нурлан Оспанов в ходе круглого стола в Астане в четверг.

Он отметил, что в данном объеме не учтен ввоз «серого» зерна.

Как уточняется, причиной увеличения перетока стал рекордный урожай пшеницы в России в 2022 году (более 100 млн тонн). Это привело к перепроизводству и снижению цен, которые опустились в среднем до 14 тыс. рублей/тонна. Дешевое зерно оказалось востребовано казахстанскими мукомолами и птицеводами.

Вместо с тем, пишет издание, часть этого объема через различные незаконные схемы реэкспортировалась в Среднюю Азию, без уплаты экспортной пошлины в России ($30) и транзитного железнодорожного тарифа в Казахстане ($40). То есть, ущерб несли все, кроме контрабандистов. Кроме того, это дешевое зерно привело и к снижению цен легальной казахстанской пшеницы на среднеазиатских рынках, в первую очередь в Узбекистане.

«На реэкспорте мы несем огромные потери. Поэтому мы приветствовали решение проводить железнодорожные поставки зерна из России казахстанским потребителям только целевым образом, в рамках имеющихся у них мощностей переработки или потребления», - рассказал в ходе круглого стола Мунар Айтжанов, представитель компании «КТЖ-грузовые перевозки».

Эксперты считают важным в преддверии нового аграрного сезона урегулировать все вопросы прозрачности поставок российского зерна на рынок Казахстана, а так же его транзита по территории страны. Это позволит избежать лишнего давления на и без того низкие цены.


Источник: kaztag.kz
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Комментарии ( 2 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 14:23
Какие-то пустые умозаключения.
Почему нельзя пресечь беспошлинную контрабанду, кто в этом виноват, а преподносится это как стихийное бедствие?
 
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  • Ingul
 шаман (Посетители) Сегодня, 13:51
С освоением (1954—1960 годы, 25,5 млн га) целинных и залежных земель республика стала одним из ведущих республик по производству зерна в СССР (28,3 млн т в 1986 году) ө где это все?

Лучше бить в бубен, чем получать в него!
 
 

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