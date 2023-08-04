Наказание за кражу невест могут ужесточить в Казахстане

Ужесточить наказание за кражу невест намерены в Казахстане. Об этом сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека, передает Press.kz.



Предложение о введение в Уголовный кодекс отдельной статьи 125-1 «Похищение лица с целью заключения брака» уже направлено уполномоченным органам. Предполагается, что такая мера окажет предупреждающий эффект и позволит снизить уровень преступности в отношении женщин. Генеральная прокуратура также поддержала предложение омбудсмена, и поправки совместно будут внесены в ходе законопроектной деятельности.



Также планируется ввести отдельную статью и исключить примечание к статье 125 УК РК, предусматривающее освобождение от уголовной ответственности в случае добровольного освобождения жертвы.



Отметим, что похищение девушек все еще распространено, особенно в южной части страны. В ряде случаев подобные действия влекут за собой нарушение половой неприкосновенности, унижение, незаконное лишение свободы и даже суициды.



Ситуация усугубляется тем, что данные случаи, в основном, имеют латентный характер, ввиду существующих стереотипов, не позволяющих женщинам сообщать о применении такого вида принуждения. В большинстве случаев молодые люди даже и не знают об уголовной ответственности. Мало кто осознает, что это серьезное преступление, грубейшее нарушение прав человека на личную неприкосновенность и свободу, – говорится в сообщении.

