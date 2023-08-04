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Ушел из жизни один из основателей группы "Дос-Мұқасан"

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 13:08
Ушел из жизни один из основателей группы "Дос-Мұқасан"
Фото:instagram.com/dos_mukasan_official
Буквально на днях "Дос-Мұқасан" отметил важную дату - 56 лет со дня основания, а сегодня стало известно, что на 75-м году жизни ушел из жизни Литвинов Александр Михайлович. Подробнее рассказывает Tengri Life.

Днем рождения ансамбля "Дос-Мұқасан" считается 1 августа 1967 года, когда квартет "автоматчиков" в составе Доса, Мурата, Камита и Сани выступил на сцене Дворца культуры, отремонтированного и отреставрированного бойцами стройотряда в совхозе "Баянаульский" Павлодарской области. С тех пор было немало хитов, которые по-прежнему мелодией отзываются в сердцах казахстанцев.

О трагедии сообщили основатели группы.

"Сегодня ночью на 75-м году ушел из жизни Литвинов Александр Михайлович. Он был одним из основателей нашего ансамбля, барабанщиком. Ансамбль "Дос-Мұқасан" выражает глубочайшие соболезнования детям, родным и близким. Он останется в наших сердцах как самый искренний, добрый, честный, отзывчивый и светлый человек! Пусть земля будет пухом!" – говорится в сообщении.


"Дос-Мұқасан" – первый профессиональный ВИА в Казахстане. Ансамбль был создан студентами Казахского политехнического института. Название ансамблю дал отряд венгерских студентов: иностранцы составили название ансамбля из первых слогов имен его основателей: "Дос" – лидер группы Досым Сулеев, "Му" – Мурат Кусаинов, "Ка" – Камит Санбаев, "Сан" – Саня (Александр) Литвинов.


Источник: tengrinews.kz
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