Ушел из жизни один из основателей группы "Дос-Мұқасан"

Буквально на днях "Дос-Мұқасан" отметил важную дату - 56 лет со дня основания, а сегодня стало известно, что на 75-м году жизни ушел из жизни Литвинов Александр Михайлович. Подробнее рассказывает Tengri Life.



Днем рождения ансамбля "Дос-Мұқасан" считается 1 августа 1967 года, когда квартет "автоматчиков" в составе Доса, Мурата, Камита и Сани выступил на сцене Дворца культуры, отремонтированного и отреставрированного бойцами стройотряда в совхозе "Баянаульский" Павлодарской области. С тех пор было немало хитов, которые по-прежнему мелодией отзываются в сердцах казахстанцев.



О трагедии сообщили основатели группы.



"Сегодня ночью на 75-м году ушел из жизни Литвинов Александр Михайлович. Он был одним из основателей нашего ансамбля, барабанщиком. Ансамбль "Дос-Мұқасан" выражает глубочайшие соболезнования детям, родным и близким. Он останется в наших сердцах как самый искренний, добрый, честный, отзывчивый и светлый человек! Пусть земля будет пухом!" – говорится в сообщении.





"Дос-Мұқасан" – первый профессиональный ВИА в Казахстане. Ансамбль был создан студентами Казахского политехнического института. Название ансамблю дал отряд венгерских студентов: иностранцы составили название ансамбля из первых слогов имен его основателей: "Дос" – лидер группы Досым Сулеев, "Му" – Мурат Кусаинов, "Ка" – Камит Санбаев, "Сан" – Саня (Александр) Литвинов.