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Казахстанцы против перехода школьников на цифровые учебники

Просмотров:15 Опубликовано: Сегодня, 13:26
Казахстанцы против перехода школьников на цифровые учебники
Иллюстративное фото
Бурю протестов и негодования у казахстанских родителей вызвала новость министерства просвещения о переходе школьников на электронные учебники. Довод чиновников о том, что рюкзак ребенка станет легче не убедил родителей из Темиртау, Караганды и Алматы. Современные мамы уверенны гаджеты подорвут психику и испортят зрение, а педагоги-общественники называют нововведение крахом всей системы образования. В ситуации разбирался Atameken Business.

Настоящим шоком для родителей Темиртау и Караганды стала новость о том, что 80 процентов учебников к началу года переведены в цифровой формат. Современные дети, которые, итак, с трудом отрываются от гаджетов еще больше будут проводить времени в онлайн-пространстве. Надежда Каспер мама троих детей, один из которых особенный. Девушка уверена — электронный учебник ухудшит успеваемость и усугубит проблемы со зрением.

«У меня у ребенка врожденное заболевание у нее врожденная близорукость. Она очень плохо видит в далеке, даже когда сидит на передней парте, она не видит, что пишут там. Она смотрит в книжку и читает. У нас есть в школе чат, где родители против это 99,9 родители против электронных книг», — говорит жительница Темиртау Надежда Каспер.


Согласны с Надеждой и другие мамы. Как оказалось, проблемы со зрением у детей начались после пандемии, когда школьники учились дистанционно.

«Я мать 4 детей. У меня 2 старших за время дистанционного обучения потеряли зрение, сейчас у них минус 2», — продолжает Виктория Баур.


«Я против электронных учебников, я только за живую книжку. В год, когда был КОВИД и было дистанционное обучение, ребенок занимался то ли на компьютере, ноутбук либо телефон. За эти два года у моего ребенка упало зрение», — отмечает Екатерина Цишетская.


Согласны с родителями шахтерского региона и жители южной столицы Казахстана. Педагог – общественник и председатель Совета Родителей и педагогов Алматы Дина Садердинова уверяет, у современных детей из-за гаджетов итак очень низкий уровень восприятия информации, они не умеют критически мыслить. У детей наблюдается задержка речи, слабое письмо и чтение. Планшетизация в школе может привести к слабоумию у учеников.

«К чему нас ведут наши законотворцы — это очень опасно, опасно ни только цифровым аутизмом. Но и то, что возникает киберзависимость. Потихонечку идет отступление целого поколения детей, а это напрямую влияет и на физическое и на психическое здоровье деток. Внедрение цифрового контента в образовательный процесс можно считать крахом нашей образовательной системы. В случае полной реализации цифровизации в сфере образования, мы будем видеть деградацию общества это точно», — констатирует педагог-практик, председатель совета родителей и педагогов Алматы Дина Садердинова.


С мнением психологов и логопедов категорически не согласны в Карагандинском управлении образования. И опираются чиновники на собственный опыт: в 2018 году в одной из гимназий Караганды пилотным проектом было запущено использование цифровых учебников. Практика показала отличные результаты, довольными остались и дети и родители. Поэтому в этом году цифровые книги уже закуплены для 336 школ области. На это было потрачено 75 миллионов тенге.

«С 1 сентября эти школы начнут активно работать. Ну, посмотрим какие будут результаты. Но это не значит, что бумажных учебников не будет. Они будут использоваться наряду с электронными. Постепенно, возможно в будущем, мы будем как-то решать вопросы и отходить от бумажных учебников. Учебники соответствуют всем учебным программам, рекомендованы министерством просвещения», — отмечает заместитель управления образования Карагандинской области Бактыгуль Адекенова.

В список школ, где дети параллельно с традиционными учебниками будут пользоваться и цифровыми, попали только учебные заведения с хорошим интернетом. Охватили с 1 по 11 классы. Как сообщили в Комитете среднего образования министерства просвещения в 2024 году цифровыми учебниками планируется 100-процентно охватить все дисциплины.


Источник: inbusiness.kz
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