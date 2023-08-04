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Новое приложение для кражи денег используют мошенники в Казахстане

Просмотров:168 Опубликовано: Сегодня, 14:59
Новое приложение для кражи денег используют мошенники в Казахстане
Фото: polisia.kz
Новое приложение используют мошенники для кражи денег со счетов казахстанцев. Об этом более подробно рассказали стражи порядка Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Злоумышленники звонят потерпевшим. Представляясь сотрудниками службы безопасности банков, поясняют, что проводят работы по противодействию мошенничествам, что со счетов потерпевших, якобы, производятся подозрительные транзакции.

Вводя в заблуждение, просят потерпевших скачать приложение RustDesk на мобильный телефон, с целью сохранения денежных средств. На самом же деле это приложение в последующем дает полный доступ к смартфону и, соответственно, к приложению мобильного банкинга потерпевшего. Получив доступ к приложению банкинга, злоумышленники проводят незаконные транзакции на подставные счета.

RustDesk служит альтернативой приложению Anydesk.

Несмотря на проводимые профилактические мероприятия по профилактике интернет-мошенничества и киберпреступности количество мошенничества не уменьшается. С начала года на территории области с использованием программы RustDesk зарегистрировано три факта интернет-мошенничества.

Например, в городской отдел полиции обратилась 44-летняя местная жительница, которая сообщила, что к ней на телефон позвонил неизвестный, и представившись сотрудником службы безопасности ассоциации банков, сообщил о подозрительных операциях по ее банковском счету. Уточнив анкетные данные потерпевшей, злоумышленник попросил скачать приложение RustDesk, с помощью которого оформил на потерпевшую кредиты в различных банках на общую сумму 4 млн тенге.

«Уважаемые граждане, если вам звонят и представляются сотрудниками службы безопасности банка, запомните, что они никогда не спрашивают данные о вашей карте и не требуют передачи кодов доступа, приходящих вам на мобильный телефон. Не просят снять и далее перенаправить деньги на безопасный счет. Следует отметить, что мошенники используют мобильные приложения по подмене абонентского номера в своих корыстных целях, чтобы звонить с якобы call-центров банка. В таких случаях вам необходимо положить трубку и самому перезвонить на доверенный номер, который указан на банковской карте, либо на сайте банка. При обнаружении мошеннических действий, необходимо незамедлительно обращаться в полицию», – отметили актюбинские полицейские.


Источник: inform.kz
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