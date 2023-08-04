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Где находится Кайрат Боранбаев после отмены приговора

Просмотров:202 Опубликовано: Сегодня, 15:05
Где находится Кайрат Боранбаев после отмены приговора
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
В Комитете уголовно-исполнительной системы (КУИС) МВД рассказали, где находится бизнесмен Кайрат Боранбаев после отмены приговора, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Напомним, что постановлением судебной коллегии по уголовным делам суда Астаны от 29 июня был отменен приговор районного суда №2 Сарыаркинского района в отношении Кайрата Боранбаева и других подсудимых по его делу: Романа Наханова и Тайыра Жанузака. Уголовное дело должны были рассмотреть в апелляционном порядке по правилам суда первой инстанции.

При этом, согласно тому же постановлению, мера пресечения в виде содержания под стражей для подсудимых осталась прежней. Судебное заседание по их делу изначально было назначено на 29 июня по видеоконференции.

"Постановление вступило в законную силу с момента оглашения, обжалованию и опротестованию не подлежит. В настоящее время Боранбаев К. содержится в учреждении №64 (СИЗО) Департамента УИС по городу Астана", - сообщили в пресс-службе КУИС.

Дата рассмотрения апелляции в отношении дела Боранбаева пока не назначена.

Напомним, что марте прошлого года Агентство по финансовому мониторингу начало расследование в отношении Кайрата Боранбаева по факту хищения средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе. 17 марта в столичном суде сообщили, что Кайрат Боранбаев взят под стражу.

31 марта суд признал Кайрата Боранбаева виновным по статье 28 части 5 ("Пособничество в совершении преступления". - Прим.), статье 189 части 4 пункта 2 ("Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, в особо крупном размере". - Прим.) и статье 218 части 3 пункта 3 ("Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем, совершенная группой лиц в крупных размерах". - Прим.) Уголовного кодекса. Его приговорили к восьми годам лишения свободы.


Источник: tengrinews.kz
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