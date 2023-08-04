Прокуроры нашли пьяным директора детского лагеря в Конаеве

Прокуратура Алматинской области проверила детский лагерь в Конаеве, на который поступила жалоба, передает Tengrinews.kz.Ранее блогер Сандугаш Дуйсенова сообщила, что в детском лагере "Байтерек" в городе Конаеве Алматинской области детей из многодетных семей селят в узких комнатах с плохими условиями.По данным прокуратуры, в Алматинской области 8 из 22 детских лагерей осуществляли свою деятельность без разрешения уполномоченных органов и с нарушениями санитарно-эпидемиологических, пожарных норм."Практически в каждом втором детском заведении выявлены несоответствия требованиям безопасности игровых и спортивных площадок. Спальным корпусам требуется капитальный ремонт. При этом в комнатах, предназначенных для четырех детей, фактически размещались по восемь и более человек.В лагере "Байтерек" (Конаев), вопреки условиям договора о государственных закупках, детям должным образом не организованы досуг и обучение. Не обеспечивалась безопасность детей во время их купания на водохранилище Капшагай. Более того, директор этого же лагеря находился на работе в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.Мужчину привлекли к административной ответственности по статье 440 КоАП "Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения". По итогам проверок в связи с неисполнением администрациями детских лагерей обязанностей по воспитанию несовершеннолетних начато досудебное расследование (по части 2 статьи 140 Уголовного кодекса).