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Должность акима пытались продать за 4 млн тенге в Кентау

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:35
Должность акима пытались продать за 4 млн тенге в Кентау
Иллюстративное фото
Мошенницу, которая обещала трудоустроить на должность акима Кентау за денежное вознаграждение, уже осудили, передает Ulysmedia.kz.

В суде установили, что обвиняемая обещала пост акима за 4 млн тенге, взяла с потенциального покупателя предоплату в размере 650 тысяч.

Также выяснилось, что она взяла 3,6 млн тенге от другой своей жертвы за обещание трудоустроить на должность директора банка. При этом пост главы банка она также оценила в 4 млн тенге.

Свою вину обвиняемая не признала. Однако частично погасила причиненный ущерб.

Ее приговорили к 3 годам 6 месяцам лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что за 1,5 миллиона долларов предлагали купить должность акима Актобе.


Источник: ulysmedia.kz
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