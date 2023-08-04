Должность акима пытались продать за 4 млн тенге в Кентау

Мошенницу, которая обещала трудоустроить на должность акима Кентау за денежное вознаграждение, уже осудили, передает Ulysmedia.kz.



В суде установили, что обвиняемая обещала пост акима за 4 млн тенге, взяла с потенциального покупателя предоплату в размере 650 тысяч.



Также выяснилось, что она взяла 3,6 млн тенге от другой своей жертвы за обещание трудоустроить на должность директора банка. При этом пост главы банка она также оценила в 4 млн тенге.



Свою вину обвиняемая не признала. Однако частично погасила причиненный ущерб.



Ее приговорили к 3 годам 6 месяцам лишения свободы.



Напомним, ранее сообщалось, что за 1,5 миллиона долларов предлагали купить должность акима Актобе.